О хлебе – по существу

В 2017 году в нашей стране вырастили рекордный урожай зерновых, порядка 130 млн тонн. Мы занимаем лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы. Однако у хлеборобов возникает проблема, как сохранить урожай и выгодно продать его – нет гарантированного сбыта. В стране нехватка элеваторов для хранения зерна. Закупка зерна у хлеборобов производится не по фиксированным ценам, в результате чего хлебороб чаще всего остаётся в убытке.

Но какое зерно мы сегодня собираем и что продаём за рубеж? До 1985 года в стране на производство хлеба использовалась в основном пшеница 1-го и 2-го классов, а так называемое фуражное зерно с содержанием белка (клейковина) менее 25% шло на производство комбикормов.

Вспоминаю, какой хлеб мы ели в советское время. Мой дядя, инвалид Отечественной войны, потерявший в битве под Сталинградом ногу, работал на хлебопекарне ночным сторожем. Рано утром, после смены, он приносил нам ещё горячий свежевыпеченный хлеб, приготовленный на дрожжах Иркутского дрожжевого завода. Мать наливала в кружки парное коровье молоко и мы, дети (кроме меня в семье у нас было ещё трое), с таким удовольствием ели этот восхитительный хлеб... При советской власти в стране выпекали удивительный хлеб по 18 копеек за буханку, которая весила 1 килограмм. А сколько было разных сортов чёрного и белого хлеба, булочек, батонов, удивительных по своему вкусу: сеянка, горчичный хлеб, настоящие бублики, баранки, сушки и т. д.

Сегодня тоже много сортов, но хлеб по своим вкусовым и питательным качествам ни в какое сравнение не идёт с тем, прежним. Этот хлеб быстро черствеет и покрывается плесенью. Невольно вспоминаешь русскую народную сказку «Царевна-лягушка», когда царь попросил молодых невесток хлеб испечь – и чем всё это закончилось? У старшей невестки хлеб подгорел, у средней сырой да кособокий, а у Ивана-царевича жена испекла каравай пышный да красивый, и «есть его только в большие праздники», – говаривал царь-батюшка. В советское время мы ели хлеб, который испекла жена Ивана-царевича. Сейчас мы вынуждены покупать хлеб примерно тот, который испекла средняя невестка.

А из какой муки пекут хлеб в настоящее время?

Специалисты утверждают, что ГОСТ 1990 года уже предусматривал для производства хлеба 3-й класс пшеницы, с содержанием клейковины не менее 22-х %, и 4-й – не менее 18%, и даже 5-й класс – менее 18%. Пшеницу 3-го класс у нас активно закупают за рубежом. А что же остаётся для внутреннего рынка? Это фуражная пшеница (5-го класса)?

«Ни для кого не секрет, что фуражная пшеница привлекается для производства хлеба. Её используют при так называемой «бодяге»: берут улучшители, какой-то объём пшеницы 4-го класса, домешивают, что подешевле, и за счёт улучшителей получают помольную партию», – ещё в феврале 2016 года отмечал президент российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Пищевая ценность такого хлеба, изготовленная из зерна 4-го, 5-го классов на дрожжах французской фирмы Lesaffrae крайне низкая. А ведь свой дрожжевой завод можно было и спасти. Он выжил даже в бандитские 90-е годы, когда в городе уничтожали другие заводы. А в 2009 году при губернаторе Есиповском завод приказал долго жить. А ведь это было единственное предприятие по производству дрожжей от Красноярска до Дальнего Востока. А сейчас дрожжи французской фирмы везут из Кургана, в результате чего хлеб становится всё дороже и хуже.

...В 70-е годы прошлого века я часто ходил в Курбатовские бани, которые находились через дорогу от дрожжевого завода. Свежий запах дрожжей создавал приятное, здоровое ощущение после бани. А сейчас нет ни дрожжевого завода, ни Курбатовских бань. А жаль!

Что же нам делать в этом случае? Кто-то из сибиряков уже печёт домашний хлеб для своей семьи. Но проблема качества хлеба стоит перед всей страной.

Я уверен, что надо вернуться к советским стандартам производства хлеба под неусыпным контролем государства. Не исключаю дотацию от государства хлебопекарной промышленности. Деньги для этого у государства есть.

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