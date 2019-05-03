Не сметь своё мнение иметь?

Из года в год у нас в стране растут различные поборы с населения, реальная же зарплата большинства сограждан становится унизительно маленькой. Но зато как увеличиваются доходы олигархов и чиновников! Как, впрочем, и отток их денег за границу. Власти же, как и их статистика, утверждают, что народ стал жить лучше, инфляция – под контролем правительства, неуклонно растёт ВВП.

Но народ в этом сильно сомневается. И даже той прессе, что исправно служит буржуазной власти, золотому тельцу и сильным мира сего, трудно заставить своего зрителя, читателя и слушателя поверить, что чиновники и «владельцы заводов, газет, пароходов» только и думают о народе, а вовсе не о своём благосостоянии. Что, обучая своих отпрысков за границей, покупая дворцы и яхты во враждебных странах, они заботятся якобы исключительно о простых людях и о процветании родной страны.

Наши люди уже несколько десятилетий кряду терпели сначала застой, потом перестройку из застоя в бедность, саму бедность и бандитизм 90-х, потом – рыночные отношения недоразвитого капитализма и очередной грабёж населения. И что в итоге? Конкурентный капитализм не получился, государственный не имеет частных инвестиций, а надо же как-то выполнять майские указы президента. Откуда взять деньги, чтобы возместить импорт, ограниченный санкциями, перевооружать армию и флот, оплачивать войну в Сирии, переустройство Крыма и поддержку братьев-славян в Донбассе? А ещё надо как-то обеспечить трёхпроцентный рост экономики страны, чтобы Россия могла войти в пятёрку ведущих государств мира.

Выход один: переложить всё опять на население. Пусть это простые люди «едят макарошки», «держатся, когда нет денег» и «потуже затягивают пояса». Власти, кажется, всерьёз уверовали, что с этим послушным населением можно делать всё что угодно – оно и дальше будет терпеть.

Но ведь любому терпению есть предел! Пружину же нельзя сжимать бесконечно – когда-то она всё равно распрямится. Те, кто полагал, что обделённый народ России после повышения пенсионного возраста, НДС, тарифов ЖКХ успокоился и расслабился, сильно ошибаются. В рамках всероссийской акции протеста по всей стране уже прокатились выступления трудящихся с требованием обеспечить социальную справедливость и защиту прав граждан. В конце марта площади многих городов, включая столицу, вновь заполнили толпы митингующих под лозунгами: «Правительство в отставку!», «Наше будущее – социализм!», «Даёшь правительство народного доверия!», «Вся власть – рабочим!», «Остановить пенсионный террор!», «Нет – росту цен и тарифов!»

Простой народ не верит правительственной риторике о том, что «всё хорошо, прекрасная маркиза» и проверяет всё фактами. А они не в пользу власти. Только положение дел в нашей медицине и образовании, которые уже многим стали не по карману, чего стоит! И всё это вызывает появление новых масс возмущённых. Властям уже не приходится говорить об «одиночках» навальных, удальцовых и прочих отдельных «противниках режима» – «вслед павшим одиночкам встают всё новые бойцы», появляются народные лидеры, которые борются за свои права сами и организуют такую борьбу вокруг себя. Кого-то из них прессуют чиновники и силовые органы, кому-то пытаются заткнуть рот в их праве обнародовать правду о беспределе и воровстве зарвавшегося правящего класса, кому-то «не позволили» выбраться депутатом, мэром, губернатором...

Завышенные ожидания общества «о справедливом царе», о том, что президент или премьер волшебным образом сможет решить все его проблемы, свидетельствуют лишь о незрелости этого общества. А в противовес им в последнее время появляется всё больше новых указов, законов, законопроектов, демонстрирующих системное наступление на жизненное обеспечение и гражданские права народа.

Разве не вызывает чувство тревоги у большинства россиян пакет из четырёх законопроектов, которые вводят карательные санкции за критику власти, за распространение фейков, за нецензурные и неприличные высказывания в адрес правящих чиновников? Любые ответные объяснения властей о «безопасности», «защите интересов», «политкорректности» не могут скрыть главной цели власть имущих: введение цензуры на свободу мысли и слова в любых СМИ, помогающих вылить накопившиеся боль и обиду за нынешнее положение дел в стране, регионах, городах и весях, поделиться своими мыслями с соотечественниками.

Госдума РФ уже приняла два подобных законопроекта. Согласно одному интернет-ресурсы, распространяющие информацию, которая признана недостоверной и несущей возможный вред обществу, будут блокироваться Роскомнадзором, а владельцы ресурсов штрафоваться. Для физических лиц штраф может достигать 400 тысяч рублей, для юридических – полтора миллиона рублей.

Согласно второму предусмотрена административная ответственность за размещение в интернете «информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и госорганам». За это можно получить и административный арест до 15 суток.

И тут сразу же возникает вопрос: «А судьи кто?» Как определить достоверность информации тому же журналисту, взявшему интервью у известного политика или бизнесмена? И кому понадобилось парализовать работу интернет-СМИ на долгие месяцы, а то и годы? Ответ очевиден: властям, чтобы заткнуть рот всем СМИ, кроме «верноподданных». А ещё создать безопасность в мире интернета для себя любимых. Вот только граждане пока не поняли сути законов и по-прежнему выходят на митинги, высказывают своё мнение вслух или в интернете, не осознавая, что это чревато и даже очень.

Вот потому-то всё меньше россиян верят центральным изданиям и ТВ-каналам, всё больше обращаются к интернету, надеясь сверить свои мысли и практические действия с другими пользователями сетей. Интернет, как наиболее эффективный ответ несогласных с властью, всё больше формирует общественное сознание.

Происходящие же в нём новшества – переход на «цифру», роботизация, сплошная автоматизация и внедрение искусственного интеллекта создают ещё большую уязвимость общества на всех уровнях. Теперь придётся ещё больше обезопасить все технологические процессы на транспорте и в экономике, в финансовой и информационной, в технологической и политической сферах, обеспечивать военную, продовольственную и прочую безопасность государства и общества.

Но такое обеспечение безопасности в любой, в том числе и нашей стране и в людях будет вызывать постоянное чувство опасности и тревоги за своё настоящее. И тем более за будущее.

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