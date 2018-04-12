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Кто спасёт нас от клеща?
В. В. ГЛУШКОВ, ветеран, инвалид, 79 лет, г. Иркутск   
12 Апреля 2018 г.
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Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам с просьбой озвучить крайне неблагоприятную ситуацию по защите населения от клещевого энцефалита.

В феврале 2018 года я обратился в медсанчасть № 2 по месту прикрепления, чтобы узнать, когда будут начинать ставить прививки от клещевого энцефалита. Мой вопрос вызвал удивление, и мне предложили обратиться в марте.

В марте мне сказали, что вакцин нет и неизвестно, когда будут. Администратор медсанчасти посоветовала обратиться в страховую компанию: «Пусть она заставляет медицину заботиться о вас!»

После обращения в страховую компанию «Маски» меня долго переадресовывали от одного специалиста к другому и вывели на специалиста по защите прав страхуемого.

Руководитель отдела после длительного общения со мной рекомендовал обратиться в минздрав области.

После неоднократных звонков мне заявили, что вагон с вакциной прибыл 31 марта и в понедельник-вторник вакцина поступит в медучреждения. Одновременно посоветовали обратиться к главному эпидемиологу области Юрию Ивановичу Лысанову.

В понедельник 2 апреля на мой звонок Ю. И. Лысанов ответил, что вакцина придёт 15 апреля, тогда и начнут вакцинацию.

По телевизору показали уже четыре случая нападения клещей 31 марта: в Слюдянке, в Хомутово и в парке Иркутска, и вакцинация будет бесполезна после 15 апреля, ведь человек после введения ослабленного штамма в организм должен выработать иммунитет, чтобы сопротивляться инфекции. Однако эпидемиолог ответил, что прививка действует в течение года. В советское время прививки начинали делать в феврале-марте, и были обязательны.

Как биолог я утверждаю: клещ теряет свою активность к середине июля, и его нападения на человека крайне редки. В период сенокоса население практически не подвергается нападению клеща.

Странная позиция страховой компании «Маски»: она в первую очередь обязана заботиться о предотвращении заболевания, а не тратить значительные государственные средства на излечение пострадавшего от укуса клеща. Деньги государство выделяет на защиту граждан от болезней.

С уважением, В. В. ГЛУШКОВ, ветеран, инвалид, 79 лет, г. Иркутск

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