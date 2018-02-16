Кто и когда будет латать наши «дыры»?

Весьма благодарен вашей газете за то, что она поднимает темы современного пути развития России и социального расслоения в нашем обществе. Я присоединюсь к тем суждениям, которые были высказаны в статьях: «Кто мы? Где мы? Куда мы идём?» (МГ от 31.03.17) и «Если страна богатая, почему мы такие бедные?» (22.12.17). Кое-что хотелось бы дополнить и от себя.
Если предельно кратко ответить на вопросы в заглавии этих статей, то ответ напрашивается грубый и нелицеприятный: нас, россиян, по-прежнему считают быдлом и держат в дерьме. Причём не только зарубежные богатые «дядечки», но и свои, доморощенные. Теперь, по сути – о ценообразовании, импортозамещении и контрсанкциях.
Импортозамещение вскрыло не только способность самим производить качественную продукцию, в том числе и аграрную, но и беспардонное поведение наших производителей, и особенно – продавцов в ценообразовании. Вот тут-то и были бы весьма уместными государственные продовольственные интервенции. Но где они?
А что явилось предтечей контрсанкций? Санкции многих государств против России – это ведь и результат серьёзных внешнеполитических просчётов. То же присоединение Крыма нужно было подготовить изнутри, а не привязывать его «с кондачка» к бегству Януковича. Вот и получается, что Россия оплатила аннексию Крыма из кармана своего и без того не богатого народа. Во сколько это обошлось российской казне, знают, наверное, только первые лица страны. То же самое можно сказать и о положении в Донбассе.
И по сей день Россия продолжает оплачивать крымскую политику длинным рублём, в то время как крымчане дерут с нас по три шкуры за отдых под нашим, теперь уже российским, солнцем. Здесь уместно вспомнить и зимнюю олимпиаду в сочинских субтропиках. В её объекты были вбиты несчётные миллиарды ради того, чтобы втереть очки западным толстосумам да пустить пыль в глаза всему миру. В результате отдых в Сочи стал для простых людей несбывшейся мечтой. Очки втираем и сейчас: халявным участникам иностранных армейских олимпиад, спортсменам, хористам, танцорам и вокалистам – всех и не перечесть. На очереди – чемпионат мира по футболу, где наши мазилы будут участвовать в финале на правах хозяев. Государственный бюджет трещит по швам от такой царственной показухи, а многие из оставшихся ветеранов ВОВ до сих пор не имеют погребальных пиджаков.
Не менее удручающая ситуация и с Сирией. Влезли мы туда якобы по приглашению их правительства, ну ещё чтобы наши ВКС там обкатать, а обернулось всё смертями наших сограждан. Причём не только военных, но и гражданских: взрывы наших самолётов и метро – это звенья цепи мусульманской мести за Сирию. Надо молиться, чтобы эта цепь эта оборвалась!
...Простые люди нашей страны воочию слышат громкий шелест длиннющих рублей, улетающих из наших карманов на нужды иноверцев, на непомерно раздутые зарплаты депутатов, руководителей и госслужащих всех мастей. А деньги эти ох как нужны – на развитие экономики; на продовольственные интервенции, чтобы снизить цены на продукты; на зарплаты труженикам; на поддержку пенсионеров, которые всё здоровье отдали в надежде на «светлое будущее»; на зарубежные операции и лечение детей, которых становится всё больше, а наша медицина вынуждает несчастных родителей ходить с протянутой рукой.
Да мало ли ещё дыр в нашей великой и нищей стране? Кто и когда это будет делать, если наша экономическая и политическая верхушка давно пустила капитальные корни на благополучном Западе?
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