Исповедь курильщика

Да, табак дорожает и дорожает. Многие курильщики стали всерьёз задумываться – а не пора ли бросать курить? Но как? Дело-то очень не простое: надо себя ломать, перестраивать весь организм. Но если человек созрел, если понял, что курево значительно сокращает жизнь, надо пробовать. Расскажу, как это сделал я.
Первую свою цигарку я неумело скрутил из газеты, когда мне было лет шесть. Отказаться было просто невозможно: в округе курили тогда все пацаны. Ну, не мог же я выглядеть молокососом среди дворовой ребятни? После уже первой затяжки я очумел от кашля, слёзы градом посыпались из глаз.
– Ничего, – похлопывая меня по спине, говорил мой 14-летний наставник, – через недельку будешь смолить, как заправский мужик.
Так я стал заправским курильщиком. Ну и, конечно же, вскоре приобрёл все сопутствующие этому болячки: сухой душераздирающий кашель душил меня по утрам, стало выпрягаться сердце, печень трезвонила во все колокола, лёгкие сипели как кузнечные меха...
И вот как-то раз, много лет спустя после той первой затяжки, я с глубокого похмелья вышел на балкон и закурил свой любимый «Беломор». После двух-трёх затяжек стало так противно, что я бросил папиросу и впервые за 46 лет задумался: «Фёдорович, а ведь ты сознательно убиваешь себя! Ты уже 40 лет вместо жизни нюхаешь табак. А ведь можно хоть немного продлить эту жизнь!»
Желание окончательно бросить курить укрепилось у меня вскоре в кабинете доктора. Вспомнив фразу «одна капля никотина убивает лошадь», я спросил у него: «а сколько капель осталось мне?» Выслушав мои сипящие лёгкие, он так запросто сказал: «Если будешь курить, то годика два ещё протянешь».
На следующее утро дома я тщательно размял пачку «Беломора», высыпал её в урну, приговаривая: «Я больше не курю, я больше не курю!»
– Ты что там колдуешь? – спросила жена.
– Я бросил курить! – ответил ей чётко, по-военному. Она рассмеялась:
– О, эту песню я слышу каждый раз, когда ты с похмелья.
– Время покажет, – ответил я и стал собираться на работу.
По пути на работу обегаю знакомых, чтобы ни выклянчить покурить, но у табачного киоска встаю как вкопанный и бросаю продавцу в окошко привычную фразу: «Беломор», Урицкого». Оглядываясь, как вор, прячу пачку в карман, добираюсь до работы и... достаю папироску, предвкушая ароматную затяжку. И тут срабатывает ограничитель, становится тяжело и стыдно: «Что же ты делаешь, сукин сын? Ты же уже всем растрепал, что бросил. Хорош гусь!»
Быстро ломаю все папиросы и приступаю к работе. После работы ужинаю вяло, запивая большим количеством воды. Несколько раз дёргаюсь на балкон, но вспоминаю: ни папирос, ни бычков там нет. Голова гудит так, что хочется ею об стенку...
На второй день – та же картина. Перед сном съедаю порцию снотворного и отключаюсь. На третий день почувствовал облегчение, смелее стал обходить курильщиков. Дома скромный ужин, много воды, снотворное. На шестой день у меня уже не было желания стучаться головой о стенку, чётко срабатывал ограничитель: «Табак – бяка! Тебе нельзя – табу!»
Карманы стал набивать жареными семечками – хорошо отвлекают от табака. Прошёл месяц, ограничитель стойко срабатывает. Останавливаясь поговорить с товарищами и на предложение закурить категорически мотаю головой: «Всё, ребята, завязал!»
И только через два месяца осмелился себе сказать: «Всё, Фёдорович, перевожу тебя в касту некурящих».
...С тех пор прошло более трёх десятков лет, как я числюсь в этой касте. Лёгкие очистились от табачной грязи, я уже давно забыл про кашель по утрам, а на балкон выхожу лишь затем, чтобы подышать свежим воздухом и подставить лицо под ласковые утренние лучи солнца. Давно канули в лету те годы, когда я курил, как, впрочем, и годы без курения. Давно умерла и моя супруга, спасибо ей за поддержку. Сейчас мне уже за 80, но я так и остался в касте некурящих. Недавно, гуляя, наблюдал такую картинку. Две мамочки-подруги, увлечённо разговаривая, стоят на тротуаре, держат за руку своих двух-, трёхгодовалых малышей, а во рту у них – дымящие сигареты. Так и захотелось им сказать: «Дорогие вы мои, что же вы делаете? Вы же себя обрекаете на преждевременную кончину, да и какой дурной пример подаёте своим детям! Он же – заразителен!»
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