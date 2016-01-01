Город крепок окраинами!

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Вот наш Иркутск отметил свой очередной день рождения. Мы, жители города, любим родной город и с радостью замечаем, как он преображается в лучшую сторону.

А как живут окраины города?

Наш посёлок Энергетиков построен в 60-е годы, и живут в нём в основном люди пожилого возраста – бывшие строители Иркутской ГЭС. Посёлок уютный, зелёный, с прекрасным стадионом, детскими площадками, удобным рынком, имеются все магазины. Нет необходимости ехать в центр.

Два раза в год – в День пожилого человека и День Победы – нас, пожилых людей, собирает вместе наш депутат Ханхалаев Александр Казакович. Мы общаемся, обсуждаем назревшие проблемы. Но «благодаря» таким ЖКХ, как «Приморский», наш посёлок был крайне запущен, годами не убирался лист, нерегулярно вывозился мусор, никогда не чистились тротуары от снега, и зимой ходить по ним было крайне опасно.

Мы, старшие жители посёлка, как послушные граждане, получив пенсию, спешили заплатить долг за все коммунальные услуги: содержание и ремонт жилья, уборку территории и т. д. Но ремонт подъездов не производился 8–10 лет, а за их уборку мы платили сами.

Не раз менялось руководство ЖКХ, но его стиль управления оставался прежним: ЖКХ «Приморский» не только не выполняло свои обязанности, но и умудрилось нарастить долгов на большие миллионы.

Сейчас нас передали в АО «Восточное управление ЖКС». О больших переменах говорить пока рано, но изменения в лучшую сторону уже есть.

Проблем в микрорайоне, конечно, много: переполнена школа, большая нагрузка на поликлинику, давно не было ремонта в библиотеке. Мы надеемся, что руководство города в лице нашего депутата А. К. Ханхалаева и руководство АО «Восточное управление ЖСК» в лице Д. А. Днепровского помогут решить эти проблемы.

Ну, а всех жителей посёлка Энергетиков призываем поддерживать чистоту и бережно относиться к тому, что у нас есть.