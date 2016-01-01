Если к делу лежит душа

Бывают профессии, которые не «отпускают» на протяжении долгого времени. Такие случаи становятся всё реже в городе, но на селе люди по-прежнему держатся на одном рабочем месте подолгу. Причина этому – отнюдь не престиж, а то, что, как говорится, душа к делу лежит. Галина Константиновна Сафонова уже 35 лет трудится почтальоном в селе Оёк. Профессию свою любит, мечтала о ней с детства и пока не собирается уходить на пенсию.
О себе не очень любит говорить – смущается, утверждает, что и рассказывать-то особо нечего. Но разговор наш потихоньку завязывается, и оказывается, что работа сельского почтальона весьма насыщенная: каждый день она встречается с односельчанами, разносит им корреспонденцию, беседует.
Почта, как и магазин, всегда была на селе «точками цивилизации». Жители обращаются туда за услугами, покупают продукты и промтовары. В отдалённых деревнях, где порой нет телевидения, мобильной связи и магазинов, почта остаётся единственным местом общения, а почтальон – долгожданным гостем, который приносит весточки от близких и информацию о том, что происходит в мире.
Наш Оёк – недалеко от областного центра, однако и сейчас почтальон там – особенный человек.
– Рабочий день начинается с девяти утра, – рассказывает Галина Константиновна. – С утра ждём почту, сортируем её, а потом доставляем всё это сельчанам. Кто-то пешком, кто-то, как я, – на велосипеде. У меня участок на 200 с лишним домов, всех на нём я знаю, и все знают меня – как-никак 35 лет на одном месте. Мне нравится работать с людьми. Физические нагрузки и ответственность за дело никогда не пугали – знала, куда шла, мечтала об этом с детства. Ещё девчонкой заявила нашему почтальону, что когда вырасту, буду заниматься тем же. Теперь, когда приходишь к людям, приятно бывает: тебе всегда рады, и ты стараешься каждому уделить внимание, спросить, как здоровье, как дела. Часто предлагают попить чая, но ведь некогда же – работа ждёт! Бывает, что старики просят о помощи – лекарства купить или ещё чего, стараешься им помочь по мере сил.
Галина Константиновна, к слову, в хорошей физической форме. Несмотря на свои почти 70 лет она ловко управляется с велосипедом, всегда помогает своим клиентам, которые стали ей за долгие годы родными.
– Пенсионеры всегда ждут почту, – продолжает свой рассказ Галина Константиновна. – Не всегда она, конечно, бывает радостной. В последнее время много стало заказных писем из судов и налоговой. Кто же им обрадуется? Ещё сложнее с телеграммами о несчастье или, не дай бог, о смерти. Вручение такого извещения, особенно пожилым людям, надо обдумывать заранее, готовиться к ним – мало ли чего может случиться!
Почтальон сетует, что в последнее время стало меньше писем – люди перестают писать друг другу, поздравлять с праздниками, общаются всё больше по телефону. Но радуется тому, что население Оёка за последние годы только растёт.
Особо тепло Галина Константиновна говорит о коллегах, называет всех одной большой семьёй. Коллектив почты, по её словам, подобрался хороший, работоспособный и старательный. Текучки кадров нет, многие трудятся здесь почти по два десятка лет, и если и уходят, то только на пенсию.
И себя она уже не представляет без этой работы, хотя из-за неё, в общем-то, пришлось распрощаться с подсобным хозяйством. Раньше была корова, поросята, овцы. Но работа оказалась дороже.
У Галины Константиновны два сына, две внучки и уже три правнучки школьницы, так что забот и с ними хватает. А работу почтальона она оставила себе больше для души – что ещё может быть лучше, чем постоянно общаться с людьми родного села? И люди ей платят тем же. Отзывы от односельчан Галины Константиновны, от коллег по работе – только положительные и восторженные. Люди, помимо её профессиональной обязательности, ценят своего сельского почтальона за доброту и понимание, за отзывчивость и доброжелательность. И в редкие случаи её подмены на участке, в дни отпуска или болезни, всегда спрашивают новенького почтальона: «А где же наша Галина? Скоро ли выйдет на работу? Нам её так не хватает...»
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