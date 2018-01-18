ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Дух Колчака витает над Иркутском?
Евгений Иванович ДАНИЛОВ, пенсионер, ветеран труда, категория «дети войны»   
18 Января 2018 г.
Изменить размер шрифта

 

Недавно в СМИ опять подняли тему Колчака – этого «видного российского исследователя и военачальника», которого чуть ли не невинно большевики расстреляли в Иркутской тюрьме. А кого, собственно, расстреляли? Расстреляли военного преступника! Почему об этом никто не упоминает? Прошло уже столетие со времён Октябрьской революции и Гражданской войны, но до сих пор эта кровавая бойня будоражит умы многих. И виной этому ряд СМИ, что регулярно поднимают надуманную тему, связанную с мифом о якобы особой роли Колчака во время Гражданской войны.

К сожалению, наш Иркутск стал чуть ли не центром белого движения в современной России – именно здесь соорудили памятник Колчаку. Ну где ещё воздвигают памятники военным преступникам? Разве что на Украине, предателю Бандере. Но там у власти придурки, а им, как известно, законы не писаны. Мы-то что им уподобляемся? И кто здесь подливает масло в огонь?

Регулярные публикации о «народном герое» Колчаке будоражат умы людей. Но ведь есть и подлинная, документально подтверждённая история преступной деятельности Колчака в Сибири во время гражданской войны. Есть об этом и народная память. Сошлюсь лишь на один эпизод из жизни моей семьи. Когда Колчака в феврале 1920 года арестовали и расстреляли в Иркутске, его соратник генерал Капель, ещё не зная об этом, спешил со своей армией ему на помощь. Взяв штурмом Белый дом, он остановился в селе Максимовщина под Иркутском. Капель со своей свитой расположился в доме моего деда Данилова Гавриила Форафонтьевича. Дед рассказывал, что семью выселили зимой в амбар и баню, сам Капель ночью сильно стонал – у него ампутировали обе ступни ног после обморожения, когда он провалился вместе с конём под лёд при переправе через реку Кан. (Этот эпизод хорошо показан в фильме «Адмиралъ».) Так вот, солдатня Капеля тогда бесчинствовала и зверствовала в селе: выгоняли людей на мороз, грабили, отбирали лошадей, расстреляли сельских активистов, повесили учительницу, присланную из города. Как после этого можно было относиться к белогвардейцам? Естественно, что на следующий день конармейцы настигли банду Капеля и сильно потрепали её. Остатки капелевцев двинулись в сторону Китая.

Так вели себя все белые. В Иркутске назначенный Колчаком командующий дал распоряжение о казни 31 заложника. Их били колотушкой по затылку и спускали под лёд с палубы ледокола «Ангара»! Так что весьма символично, что и самого Колчака настигла подобная участь.

Как-то в автобусе из Радищево я встретил деда-ветерана с внуком. Когда автобус проезжал памятник Колчаку, внук спросил: «Это кто такой?» Дед, по моим понятиям, вполне доходчиво объяснил внуку: «Это памятник палачу в назидание всем тем, кто ведёт себя преступно по отношению к собственному народу». Так что имеется и такое мнение. Поэтому мне, например, непонятно: а что именно символизирует данный памятник и зачем его вообще водрузили в Иркутске?

Иркутские сторонники белого движения с пеной у рта пытаются обелить Колчака: восхваляют его в статьях, ставят о нём спектакли, снимают фильмы. Даже придумали туристический маршрут по местам его пребывания в Иркутске. Они с ненавистью ругают тех, кто оправдывает казнь Колчака. Как же это можно было расстрелять человека, чьи-де заслуги перед Россией несомненны? Ведь Колчак – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, принимал участие в полярных исследованиях, венчался в иркутской церкви. Он же чуть ли не свой «иркутский парень».

Никто не отрицает заслуг Колчака перед царской Россией. Но ради справедливости не следует забывать и то, что во время гражданской войны это был совсем другой Колчак. Он фактически самозвано объявил себя Верховным правителем России и узурпировал власть, насильно вербовал людей в свою армию, забирал у населения продовольствие, коней, скот. Это, естественно, вызвало недовольство у сибиряков: начались массовые выступления против «правительства» Колчака, развернулось партизанское движение. Кстати, у нас в Иркутске у бывшего ЦПКиО есть (вернее, уже был?) монумент сибирским партизанам, больше известный как памятник Борцам Революции, стоявший у бывшего ЦПКиО, есть подобные монументы и в ряде других городов Иркутской области. Но все они были установлены в своё время на законных основаниях.

Колчак воевал не столько с Красной армией, сколько с соб¬ственным народом. В результате был развязан жестокий белый террор, в ко¬тором были расстреляны, зарублены и повешены многие тысячи жертв из числа мирного населения. И адмирала Колчака Постановлением Иркутского военно-революционного комитета № 27 от 6 февраля 1920 года расстреляли не за то, что он до Гражданской войны был «белым и пушистым», а за уголовные преступления, которые он совершил в 1918–1919 годах на территории России. Поэтому его до сих пор и не реабилитировали. И это давно надо понять иркутским «белякам».

Скандальна и сама история установления этого памятника. Очень многие иркутяне были против подобной варварской акции, власти были в растерянности: как поступить? На удивление им на выручку пришёл митрополит Вадим и дал разрешение на установку памятника перед Знаменским собором. Остаётся только этому удивляться: вместо того, чтобы молиться за души невинно убиенных, он даёт добро на установку памятника палачу.

Средства на установку памятника вообще выделил некий руководитель фонда «Патриот» Сергей Андреев – известный тогда у нас своими коррупционными скандалами «бизнесмен» и заказчик убийства ещё одного «бизнесмена». Он до сих пор находится в федеральном розыске. Вот такая моральная и материальная цена этому памятнику!

Никто не против установки новых памятников, но они не должны носить политизированный и идеологизированный характер, вносить раскол в ума людей. Памятники должны водружаться гражданам России, которые внесли огромный вклад в дело процветания нашей Родины, в её могущество и независимость, олицетворяющие моральное единство всех без исключения людей и вызывающие законную гордость за нашу страну. Такими памятниками, например, является у нас в Иркутске памятники маршалу Жукову, космонавту Юрию Гагарину, писателям Александру Вампилову и Валентину Распутину...

Так что я поддерживаю иск иркутского адвоката Олега Фёдорова в судебную инстанцию с требованием демонтировать памятник Колчаку. Это не «пиар» его, не повод «засветиться» в СМИ, как думают некоторые, а смелый поступок патриота своей страны, желающего добиться исторической справедливости и напомнить кое-кому, что Колчак – нереабилитированный военный преступник.

Это подтвердили и официальные судебные органы уже современной России. Например, Военная коллегия Верховного суда РФ, рассмотрев дело о Колчаке в сентябре 2001 года, приняла решение не опротестовывать решение Военного суда Забайкальского военного округа. Члены военной коллегии постановили, что «заслуги адмирала в дореволюционный период не могут служить основанием для реабилитации. Иркутский военно-революционный комитет приговорил адмирала к расстрелу за организацию военных действий против Советской России и массовые репрессии в отношении мирного населения и красноармейцев, и, следовательно, комитет был прав».

Какие ещё нужны доводы, что Колчаку не место именно в Иркутске? Ещё живы внуки, правнуки тех невинных жертв, которых зверски загубила колчаковщина. Памятник палачу иркутян в Иркутске – это кощунство! Как можно нам всем сейчас смотреть в глаза этим людям, когда с постамента на них взирает палач их родственников? И пока будет стоять на всеобщем обозрении памятник Колчаку, до тех пор гражданская война будет продолжаться в умах отдельных людей. Хорошо ещё, что эта идеологизированная война не доходит до прямого мордобития.

А что же делать с памятником? – спросите вы. А демонтировать его и перевезти на родину Колчака. Если, конечно, его сограждане будут согласны иметь у себя своего «героя». Уверен, что это решение поддержит большинство иркутян.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 