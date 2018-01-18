Дух Колчака витает над Иркутском?

Недавно в СМИ опять подняли тему Колчака – этого «видного российского исследователя и военачальника», которого чуть ли не невинно большевики расстреляли в Иркутской тюрьме. А кого, собственно, расстреляли? Расстреляли военного преступника! Почему об этом никто не упоминает? Прошло уже столетие со времён Октябрьской революции и Гражданской войны, но до сих пор эта кровавая бойня будоражит умы многих. И виной этому ряд СМИ, что регулярно поднимают надуманную тему, связанную с мифом о якобы особой роли Колчака во время Гражданской войны.

К сожалению, наш Иркутск стал чуть ли не центром белого движения в современной России – именно здесь соорудили памятник Колчаку. Ну где ещё воздвигают памятники военным преступникам? Разве что на Украине, предателю Бандере. Но там у власти придурки, а им, как известно, законы не писаны. Мы-то что им уподобляемся? И кто здесь подливает масло в огонь?

Регулярные публикации о «народном герое» Колчаке будоражат умы людей. Но ведь есть и подлинная, документально подтверждённая история преступной деятельности Колчака в Сибири во время гражданской войны. Есть об этом и народная память. Сошлюсь лишь на один эпизод из жизни моей семьи. Когда Колчака в феврале 1920 года арестовали и расстреляли в Иркутске, его соратник генерал Капель, ещё не зная об этом, спешил со своей армией ему на помощь. Взяв штурмом Белый дом, он остановился в селе Максимовщина под Иркутском. Капель со своей свитой расположился в доме моего деда Данилова Гавриила Форафонтьевича. Дед рассказывал, что семью выселили зимой в амбар и баню, сам Капель ночью сильно стонал – у него ампутировали обе ступни ног после обморожения, когда он провалился вместе с конём под лёд при переправе через реку Кан. (Этот эпизод хорошо показан в фильме «Адмиралъ».) Так вот, солдатня Капеля тогда бесчинствовала и зверствовала в селе: выгоняли людей на мороз, грабили, отбирали лошадей, расстреляли сельских активистов, повесили учительницу, присланную из города. Как после этого можно было относиться к белогвардейцам? Естественно, что на следующий день конармейцы настигли банду Капеля и сильно потрепали её. Остатки капелевцев двинулись в сторону Китая.

Так вели себя все белые. В Иркутске назначенный Колчаком командующий дал распоряжение о казни 31 заложника. Их били колотушкой по затылку и спускали под лёд с палубы ледокола «Ангара»! Так что весьма символично, что и самого Колчака настигла подобная участь.

Как-то в автобусе из Радищево я встретил деда-ветерана с внуком. Когда автобус проезжал памятник Колчаку, внук спросил: «Это кто такой?» Дед, по моим понятиям, вполне доходчиво объяснил внуку: «Это памятник палачу в назидание всем тем, кто ведёт себя преступно по отношению к собственному народу». Так что имеется и такое мнение. Поэтому мне, например, непонятно: а что именно символизирует данный памятник и зачем его вообще водрузили в Иркутске?

Иркутские сторонники белого движения с пеной у рта пытаются обелить Колчака: восхваляют его в статьях, ставят о нём спектакли, снимают фильмы. Даже придумали туристический маршрут по местам его пребывания в Иркутске. Они с ненавистью ругают тех, кто оправдывает казнь Колчака. Как же это можно было расстрелять человека, чьи-де заслуги перед Россией несомненны? Ведь Колчак – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, принимал участие в полярных исследованиях, венчался в иркутской церкви. Он же чуть ли не свой «иркутский парень».

Никто не отрицает заслуг Колчака перед царской Россией. Но ради справедливости не следует забывать и то, что во время гражданской войны это был совсем другой Колчак. Он фактически самозвано объявил себя Верховным правителем России и узурпировал власть, насильно вербовал людей в свою армию, забирал у населения продовольствие, коней, скот. Это, естественно, вызвало недовольство у сибиряков: начались массовые выступления против «правительства» Колчака, развернулось партизанское движение. Кстати, у нас в Иркутске у бывшего ЦПКиО есть (вернее, уже был?) монумент сибирским партизанам, больше известный как памятник Борцам Революции, стоявший у бывшего ЦПКиО, есть подобные монументы и в ряде других городов Иркутской области. Но все они были установлены в своё время на законных основаниях.

Колчак воевал не столько с Красной армией, сколько с соб¬ственным народом. В результате был развязан жестокий белый террор, в ко¬тором были расстреляны, зарублены и повешены многие тысячи жертв из числа мирного населения. И адмирала Колчака Постановлением Иркутского военно-революционного комитета № 27 от 6 февраля 1920 года расстреляли не за то, что он до Гражданской войны был «белым и пушистым», а за уголовные преступления, которые он совершил в 1918–1919 годах на территории России. Поэтому его до сих пор и не реабилитировали. И это давно надо понять иркутским «белякам».

Скандальна и сама история установления этого памятника. Очень многие иркутяне были против подобной варварской акции, власти были в растерянности: как поступить? На удивление им на выручку пришёл митрополит Вадим и дал разрешение на установку памятника перед Знаменским собором. Остаётся только этому удивляться: вместо того, чтобы молиться за души невинно убиенных, он даёт добро на установку памятника палачу.

Средства на установку памятника вообще выделил некий руководитель фонда «Патриот» Сергей Андреев – известный тогда у нас своими коррупционными скандалами «бизнесмен» и заказчик убийства ещё одного «бизнесмена». Он до сих пор находится в федеральном розыске. Вот такая моральная и материальная цена этому памятнику!

Никто не против установки новых памятников, но они не должны носить политизированный и идеологизированный характер, вносить раскол в ума людей. Памятники должны водружаться гражданам России, которые внесли огромный вклад в дело процветания нашей Родины, в её могущество и независимость, олицетворяющие моральное единство всех без исключения людей и вызывающие законную гордость за нашу страну. Такими памятниками, например, является у нас в Иркутске памятники маршалу Жукову, космонавту Юрию Гагарину, писателям Александру Вампилову и Валентину Распутину...

Так что я поддерживаю иск иркутского адвоката Олега Фёдорова в судебную инстанцию с требованием демонтировать памятник Колчаку. Это не «пиар» его, не повод «засветиться» в СМИ, как думают некоторые, а смелый поступок патриота своей страны, желающего добиться исторической справедливости и напомнить кое-кому, что Колчак – нереабилитированный военный преступник.

Это подтвердили и официальные судебные органы уже современной России. Например, Военная коллегия Верховного суда РФ, рассмотрев дело о Колчаке в сентябре 2001 года, приняла решение не опротестовывать решение Военного суда Забайкальского военного округа. Члены военной коллегии постановили, что «заслуги адмирала в дореволюционный период не могут служить основанием для реабилитации. Иркутский военно-революционный комитет приговорил адмирала к расстрелу за организацию военных действий против Советской России и массовые репрессии в отношении мирного населения и красноармейцев, и, следовательно, комитет был прав».

Какие ещё нужны доводы, что Колчаку не место именно в Иркутске? Ещё живы внуки, правнуки тех невинных жертв, которых зверски загубила колчаковщина. Памятник палачу иркутян в Иркутске – это кощунство! Как можно нам всем сейчас смотреть в глаза этим людям, когда с постамента на них взирает палач их родственников? И пока будет стоять на всеобщем обозрении памятник Колчаку, до тех пор гражданская война будет продолжаться в умах отдельных людей. Хорошо ещё, что эта идеологизированная война не доходит до прямого мордобития.

А что же делать с памятником? – спросите вы. А демонтировать его и перевезти на родину Колчака. Если, конечно, его сограждане будут согласны иметь у себя своего «героя». Уверен, что это решение поддержит большинство иркутян.

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