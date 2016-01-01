Хочется сказать спасибо!

Обычно более охотно мы любим кого-то обсуждать, чем благодарить. Обсуждать соседей, ближних своих, богатых, власти... Но, что касается последних, то мы всегда заслуживаем то, что имеем, что сами себе выбрали. И на всевозможные «весомые аргументы» очередных советчиков о правильном на их взгляд переустройстве мира или страны я, например, отвечаю так: «Как жаль, что все те, кто знает, как управлять таким огромным государством, как наше, уже заняты – работают дворниками, кухарками, сантехниками или, как наш брат пенсионер, не работают вовсе».

Впрочем, я хотел сказать не об осуждении, а о благодарности. Просто хочу выразить огромное спасибо всем тем неравнодушным людям, которые приняли участие в народном проекте по увековечиванию памяти нашего земляка – драматурга и актёра Владимира Гуркина, красочное панно которому было открыто в прошлом году в 130-м квартале Иркутска у «Голубятни Гуркина».

Напомню, что тогда нашей газетой был организован сбор средств на изготовление и установку этого панно. Но тех пожертвований от населения, среди которых преобладали в основном пенсионеры да простые жители области, явно не хватало даже на оплату труда художников – авторов этого проекта. Богатые в «плач по Гуркину» скидываться не спешили. Хотя, надо заметить, что только одного дневного заработка в миллион рублей одной бизнес-леди из представительного органа власти нашей области вполне бы хватило на покрытие оставшихся расходов. Но, как известно, чем человек богаче, тем он жаднее. Хотя бывают и исключения.

Поскольку средств не хватало, а время шло, я по поручению нашей редакции выступил со статьёй «Хочу напомнить и предостеречь» (газета « Мои года» от 10 марта 2017 г.). Речь в статье шла о том, что панно может быть потеряно для Иркутска, поскольку авторы, не дождавшись оплаты за свои услуги, оставляли за собой право продать его. Претенденты на покупку уже были – город Черемхово, где долгое время жил драматург, и где он упокоился, и Омский театр, где когда-то и была написана Владимиром Гуркиным эта замечательная пьеса «Любовь и голуби».

И нам радостно сознавать, что после той публикации городская администрация при прямом и непосредственном участии мэра Иркутска Дмитрия Бердникова сумела найти необходимые для окончательного расчёта средства. Но чтобы Дмитрию Викторовичу не было так неудобно за проявленное великодушие и не было одиноко среди других неупомянутых доселе пожертвователей, мы решили обнародовать имена и других спонсоров проекта, известных в нашем городе людей.

Это: генеральный директор Саянского «Химпласта» В. К. Круглов;

народный артист России Дмитрий Мацуев и его отец; депутаты ЗС нашей области Г. В. Истомин и Р. Ф. Габов; гендиректор Иркутского авиазавода А. А. Вепрев; гендиректор Иркутского масложиркомбината Т. И. Баймышева;

депутаты городской думы Г. М. Гайдаров и В. В. Правенький...

А также компания ООО «Маяк» и рекламное агентство «Рекламист».

От имени благодарных иркутян спасибо всем вам, а также всем тем безымянным иркутянам, собравшим нужную сумму на этот проект и доказавшим тем самым, что Иркутск всё-таки является городом культурным. Что не может, конечно же, не радовать нас – его жителей.