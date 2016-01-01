Память – покаяние

В сентябре 2016 года президентом был подписан указ об установке в Москве общенационального Мемориала жертвам коммунистического террора. По данным авторов «Чёрной книги коммунизма», жертвами советского тоталитаризма стали 20 миллионов убитых, что почти сопоставимо с количеством погибших в Великой Отечественной войне. Открытие Мемориала предполагается 30 октября нынешнего года.

«Устрашение, смертные казни, убийства и все ужасы неистовства» (определение террора В. Далем) были своеобразными символами советской власти в начале её истории: «красный» и Большой террор, расказачивание и раскулачивание, репрессии против священнослужителей и атеистическая пятилетка, борьба с вредителями, троцкистами, шпионами, врагами народа – таковы ступени к «светлому будущему». Самоистребимая тупиковость нашего исторического опыта до сих пор ещё не познана ни властью (законы об иностранных агентах), ни значительной частью общества. Так, известный кинорежиссёр В. Бортко в ходе предвыборной кампании в Госдуму (по списку КПРФ) утверждал: «...сейчас не время рассказывать о репрессиях и о том, откуда они взялись». Да и сами репрессии, по мнению народного артиста России, были небесполезны: «Надо было уничтожать людей, такое время». (Цит. по: «Новая газета» 19 августа 2016 г. Обзор Я. Шенкмана и Л. Милюковой).

Суть государственного террора заключалась в том, что власть отбирала у человека не только право на ЖИЗНЬ, но и право на СМЕРТЬ – естественное окончание жизни, заменив её УБИЙСТВОМ. Специфика террора состояла и в его плановости, масштабах фальсификации обвинений, санкционировании пыток, а также и в том, что значительная часть общества признавала не только право властного насилия, но и одобряла его, что нашло отражение в стихах школьницы Е. Нерубиной, опубликованных в газете «Известия» 1 февраля 1937 года: «Трижды презренные, мерзкие гады/ Смертью посмели кому угрожать./ Нет, не дождётесь вы больше пощады,/ Суд вам один – как собак расстрелять!».

Для нормального человека террор – убийство, преступление, совершаемое властью, но, согласно большевистской логике, – необходим: строительство нового общества требует уничтожения старого. Большевики, захватив власть, стали культивировать самые низменные чувства человека – зависть, корысть, предательство. Доносить на товарищей, отрекаться от родителей – в такой вывернутой наизнанку системе моральных ценностей, когда зло считается добром, – социально-психологические корни народной поддержки террора. Террор тоталитарного государства становится народным. У советского человека идеологические догмы стали условными рефлексами.

Все эти многообразные аспекты террора как социального явления нашли отражение в конкурсе проектов памятника жертвам политических репрессий (всего было прислано на конкурс более 300 работ). Конкурсная комиссия после длительного обсуждения определила десятку лучших проектов. Победителем конкурса стала скульптурная композиция Георгия Франгуляна «Стена плача». Сорокаметровая бронзовая стена, состоящая из взлетающих вверх схематических фигур с просветами в форме человеческих силуэтов, – так будет выглядеть Мемориал жертвам политических репрессий. Его предложено установить в Москве на пересечении проспекта Академика Сахарова с Садовым кольцом. По авторскому замыслу, любой человек может преодолеть перекрёсток, пройдя через просветы стены, ощутив хрупкость и уязвимость собственной жизни в античеловеческих условиях советской тоталитарной системы.

«Сталинские репрессии были следствием предыдущих – революции, Гражданской войны, красного и белого террора. Речь идёт о трагедии общечеловеческого масштаба», – объясняет свой замысел Г. Франгулян. Стоимость сооружения – 460 млн рублей, 300 млн выделило московское правительство, остальные 160 млн решено собрать с помощью общероссийской кампании. Сбор средств осуществляет Фонд увековечения памяти жертв политических репрессий, презентация которого прошла 26 мая 2016 года в Музее истории ГУЛАГа. Сбор средств на Мемориал не столько необходимость, сколько символ. «Если каждый россиянин даст на этот проект 1 рубль, как раз соберём эту сумму, – говорил на презентации Фонда глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. И продолжил: «Мне кажется, это важно не столько с финансовой точки зрения, сколько с нравственной. Потому что, отдавая рубли на строительство мемориала жертвам репрессий, мы символически отрекаемся от преступлений прошлого». Внести свой вклад в сооружение Мемориала может каждый, для этого открыт специальный счёт в ПАО «Сбербанк» (см. сайт memoryfund. ru.), а проще – sms на номер 3434 с текстом: ПАМЯТЬ (пробел) СУММА (цифрой).

Проект Георгия Франгуляна и работы других авторов иркутяне могли увидеть в областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского.

Благодаря активности А. Л. Александрова московский мемориал прислал в Иркутск больше десяти проектов, которые экспонируются в одном из залов библиотеки. И. И. Терновая организовала обсуждение проектов. Состоялся обстоятельный разговор о необходимости усиления работы по сохранению памяти жертв политических репрессий, публикации архивных материалов, издания сборников воспоминаний, создания музея. Необходимо создать из старшеклассников и студентов движение волонтёров памяти.

Они помогли бы сохранить память о тех страшных годах бессмысленной жестокости в каждом городе, районе, посёлке Прибайкалья. И, конечно, нужен свой, «иркутский» памятник. Участники обсуждения пришли к выводу: установить его на Мемориале в Пивоварихе, доведя до конца благоустройство этого печально-памятного места.

В этом году – горестная дата: 80 лет с начала Большого террора, жертвами которого в Иркутской области (убийства совершались в Иркутске, Бодайбо и Киренске и, вероятно, в других местах) стали более двадцати тысяч человек.

P. S. В ХХ веке появилось новое понятие «массовое захоронение», связанное прежде всего с тоталитарной властью. В Тбилиси по данной тематике прошла международная конференция. Её участник Михаил Рожанский рассказал, что материалы конференции основаны на социальной практике Советского Союза, Польши и Камбоджи, странах, где «массовым захоронениям» предшествовала «идеология коллективного насилия».