Край каторги и ссылки

В мае 1885 – августе 1886 годах Джордж Кеннан (американский журналист, путешественник, писатель, автор книг о Сибири) вместе с художником из Бостона Джорджем Фростом совершил поездку по Сибири, знакомясь с системой каторги и ссылки.

Здесь он познакомился со многими политическими заключёнными. Вернувшись в США, в 1887–1889 годах Кеннан опубликовал ряд статей, в которых критиковал царское правительство. Разоблачение злоупотреблений российских властей сделало Кеннана знаменитым. Кроме того, он выступал с многочисленными платными публичными лекциями в США и Англии. Для достижения большего эффекта Кеннан часто появлялся перед аудиторией в одежде заключённого и кандалах.

Владимир и Эльфрида Невзоровы: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Фото Дж. Кеннана и Дж. Фроста