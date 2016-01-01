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Край каторги и ссылки
Владимир и Эльфрида Невзоровы   
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В мае 1885 – августе 1886 годах Джордж Кеннан (американский журналист, путешественник, писатель, автор книг о Сибири) вместе с художником из Бостона Джорджем Фростом совершил поездку по Сибири, знакомясь с системой каторги и ссылки.

Здесь он познакомился со многими политическими заключёнными. Вернувшись в США, в 1887–1889 годах Кеннан опубликовал ряд статей, в которых критиковал царское правительство. Разоблачение злоупотреблений российских властей сделало Кеннана знаменитым. Кроме того, он выступал с многочисленными платными публичными лекциями в США и Англии. Для достижения большего эффекта Кеннан часто появлялся перед аудиторией в одежде заключённого и кандалах.

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Фото Дж. Кеннана и Дж. Фроста

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