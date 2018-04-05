Иркутскому спорту – 95 лет! На первую Олимпиаду в Хельсинки

Газета «Мои года» продолжает публикацию материалов, посвящённых 95-летию иркутского спорта.

Летняя Олимпиада в Хельсинки – историческое событие для советских спортсменов. В 1952 году они впервые участвовали в Играх современности. Тем выше цена представительства посланцев с берегов Ангары. Приангарье делегировало трёх своих воспитанников: мастера пулевой стрельбы Петра Николаева, бегуна на 800 метров Георгия Ивакина и метательницу диска Елизавету Багрянцеву.

Стрельба по «оленю»

Пятую годовщину победы над Германией наши мастера огневого рубежа отметили рядом успехов на всесоюзных соревнованиях, на которых громко прозвучали имена В. Кадонцева, П. Николаева, Б. Хлебникова, И. Глазыриной. Александр Кузнецов первым из них выполнил почётное звание мастера спорта. Для того времени рубеж значительный. Поздравив подопечных с отличным результатом, Борис Хлебников поставил новую задачу:

– Пора выходить на международную арену.

– Мы готовы! – поддержал наставника Пётр Николаев.

– Вот это по-нашему, – подвёл черту Хлебников, – я верю в успех.

Фронтовик, бравший Берлин, капитан в отставке Борис Ильич Хлебников после войны посвятил себя пулевой стрельбе. Собрав таких же энтузиастов, обозначил перспективу:

– Нам тир нужен, друзья. Надо обращаться к руководству города. Думаю, власть нас поймет. Вот сколько ребятишек играет в «войнушку». Пробьём тир, сотни ребят потянутся в стрелковую секцию.

Пётр Николаев

На том и порешили. Горисполком поддержал инициативу стрелков, и в 1947 году на углу Ленина и Карла Маркса в подвальном помещении ТЮЗа открылся тир. Его хозяином стал Хлебников – душа коллектива, организатор от бога, ему доверили и руководство стрелковым клубом, а Петра Точилова назначили его помощником, инструктором клуба. Со временем клуб обживётся новым, более современным летним стрельбищем на улице Лагерной, но этот, первый, сослужит добрую службу. Именно здесь повышали мастерство будущие чемпионы и рекордсмены Советского Союза Точилов, Любарский, Николаев, Никитин...

В период подготовки к Олимпиаде-52 в Хельсинки Анатолий Кузнецов на всесоюзных соревнованиях в Москве на пять очков превысил рекорд ДОСААФ в стрельбе из положения стоя, победил в стрельбе из боевой винтовки. Стремительно набирал силу Юрий Любарский. Но превзошёл всех переехавший после окончания сельхозинститута в Улан-Удэ Пётр Николаев, завоевавший олимпийскую путёвку в столицу Финляндии. Неоднократный победитель всесоюзных и международных соревнований, он прославился метким огнём по «бегущему оленю». В столице Суоми наш земляк показал седьмой результат. Не медаль, но задумайтесь: на всей планете нашлось всего шестеро снайперов, стрелявших лучше по «оленю».

Шансы были высоки

Молодой офицер Иркутского авиационного технического училища Георгий Ивакин первый свой областной рекорд, тогда ещё курсант ИВАТУ, установил в 1948 году. Его тренер, великий энтузиаст Людмила Сизова подогрела аппетит подопечного: «С таким результатом мы и москвичей обыграем».

Георгий Ивакин

В течение трёх последующих сезонов Георгий обновлял свои рекорды. А известность принесли Всероссийские старты в 1951 году в Иваново, где иркутянин уверенно одержал красивую победу. После этого Ивакин с завидным постоянством выигрывал крупные старты, блеснув в олимпийском году серией впечатляющих финишей. На заключительном отборочном старте в Киеве сибиряк показал один из лучших результатов в мире – 1.51,0, сняв все вопросы относительно своего участия в Играх.

Его шансы на олимпийскую медаль были высоки. Но случилось непредвиденное – в предварительном забеге на старте ему наступили шиповкой на ногу. Бежал с дикой болью, дистанцию мужественно закончил, но пятым. А в финал выходили четверо...

После Олимпиады Ивакин еще несколько сезонов оставался одним из лучших в СССР бегуном на средние дистанции, побеждал на международных стартах в Швеции, Румынии, Польше. На матче сборных СССР – Великобритания Георгий Ивакин в беге на 1500 метров вырвал победу у сильнейшего средневика мира Дэвида Джонсона.

Уйдя в отставку, подполковник Георгий Гаврилович Ивакин работал тренером.

Сюрприз от сибирячки

Выпускница новосибирского техникума физкультуры усольчанка Елизавета Багрянцева получила направление в иркутское ПТУ-1. В свободное от работы время бежала на стадион «Авангард» метать диск. Здоровьем, трудолюбием и настойчивостью её бог не обидел. Обнаружился и талант. Настолько яркий, что о ней прослышали в столице и пригласили на смотрины. Увидев в деле, специалисты ахнули: «Такой талант едва не проморгали!»

Елизавета Багрянцева

Багрянцева отодвинула всех претенденток, кроме лидеров мирового диска – Нины Понамарёвой и Нины Думбадзе. Оставшаяся одна вакансия – за Багрянцевой. При этом не забыли напомнить: «Вам оказана большая честь защищать Родину. Постарайтесь оправдать доверие».

Не подвести команду – вот что ей волновало больше всего.

И она не подвела, преподнесла сюрприз, которого не ждали, – во второй попытке запустив снаряд на отметку 48 м 8 см. Один из лучших результатов в олимпийском сезоне. Одна за другой выходили в сектор прославленные метательницы разных стран, а превзойти смогла только одна – Понамарёва, Знаменитая Думбадзе – третья, никому не известная сибирячка – серебряный призёр.

В Иркутск Елизавета не вернулась, жила в Москве. Скончалась на 69-м году.

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Поздравляем!

5 апреля 1971 года родился 9-кратный чемпион России, серебряный призёр Кубка Европы, участник двух Олимпиад, мастер спорта международного класса по толканию ядра Павел Чумаченко. Первая победа на зимнем чемпионате России в 1997 году с гроссмейстерским результатом 20 метров явилась переломной. Специалистам стало ясно: у ядрометателей появился новый лидер. Чумаченко – первый номер сборной страны на семи чемпионатах мира, десятках международных турниров. В родном Отечестве равных ему не было.

15 апреля 1974 года родился серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира среди молодежи, чемпион России, заслуженный мастер спорта Сергей Кривокрасов. Воспитанник ангарского хоккея, выступал за столичный ЦСКА, в составе которого выиграл серебряные медали СНГ. С 1992 по 1998 годы выступал за океаном в НХЛ за «Чикаго Блэкхокс», участник матча всех звёзд НХЛ.

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