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Иркутское производство
Владимир Томилов   
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История антисоветских выступлений и политических репрессий в СССР изучена недостаточно. Особенно это относится к хрущёвско-брежневскому периоду, когда, по далеко не полным данным, за антисоветскую агитацию и пропаганду и за распространение заведомо ложных сведений, порочащих советский государственный и общественный строй, было осуждено более 14 тыс. человек.

Сколько из них иркутян? Точная цифра пока не известна. Попытаемся, основываясь на доступных источниках, рассказать несколько «иркутских историй», связанных с печально знаменитой 58-й...

Первым в список «иркутских антисоветчиков» послесталинского периода, вероятно, можно поставить двадцатидвухлетнего проводника железнодорожной станции Иркутск-Пассажирский Матвея Соснина, который «вечером 8 марта 1953 года завязал ссору с продавцами, требуя вынести для продажи спрятанные продукты. Продавцы позвали милиционера и составили акт о его высказываниях о траурных днях» (из милицейского протокола). Матвей Яковлевич Соснин был арестован и 23 июня 1953 года осуждён Иркутским областным судом по статье 58 п. 10 на десять лет лишения свободы. Так бытовой скандал превратился в антигосударственное преступление. 28 марта 1953 года был арестован 63-летний рабочий Зиминского леспромхоза Т. Б. Иоффе. Его обвинили «в восхвалении буржуазной жизни, критике советской действительности и ругани Сталина». Приговор Иркутского областного суда от 15 июня 1953 года по той же 58-й, те же десять лет лишения свободы. Примерно по такой же схеме было состряпано дело мастера Черемховского СМУ-1, участника Великой Отечественной войны Н. Я. Виноградова, который «2 октября 1953 года в нетрезвом состоянии на городском рынке ругал Маленкова». А дальше – привычное: «Приговором Иркутского областного суда от 14 ноября 1953 года Виноградов Николай Яковлевич осуждён по ст. 58-10 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы».

Антисоветская деятельность не ограничивалась устными разговорами. Довольно часто использовались листовки. Так, следствием было установлено: «Ивлев Анатолий Филиппович (1931 года рождения, русский, образование высшее, преподаватель автодела в Тулунском ДОСААФе) в 1974–1978 гг. размножал фотоспособом и разбрасывал в гг. Красноярске, Иркутске, посылал по почте в адреса газет, типографий, издательств, высших учебных заведений и других учреждений листовки «Наказ депутатом Советов» и «Оплата министрам при социализме» (о том, что министры получают зарплату в 20-30 раз большую, чем простые люди).
При обыске у Ивлева было изъято 220 экземпляров листовок. Через пять месяцев после ареста, 5 июля 1979 года, определением Иркутского областного суда А. Ф. Ивлев был осуждён к принудительному лечению в психиатрической больнице. Реабилитирован в 1992 году.

В марте 1980 года в Иркутске было создано «Вампиловское книжное товарищество», руководителем которого был Борис Иванович Черных. В 1965 году, будучи секретарём комитета ВЛКСМ «Братскстроя», он направил в адрес комсомольского съезда письмо «Что делать? Некоторые наболевшие проблемы нашего молодёжного движения». В письме говорилось о необходимости реформирования комсомола, ставилось под сомнение партийное руководство. За что был исключён из партии и уволен с работы. Занялся литературным творчеством. В конце семидесятых годов познакомился с Михаилом Гефтером и другими сотрудниками свободного журнала «Поиски». Поисками истины и занимались «вампиловцы» С. Лукиных, А. Панов, С. Шалимов, А. Лопин, Н. Виноградская, Н. Смирнов, Ю. Пушкина, Т. Викулина, А. Черных, И. Кондратьева, А. Грохольский и сёстры Гураевские. «Товарищество» выпускало «Литературные тетради», где публиковались произведения П. Флоренского, Д. Мережковского, а также сочинения «вампиловцев». Общество преследовало чисто просветительские цели, но власть увидела в нём опасность. 26 мая 1982 года Б. И. Черных был арестован, а спустя почти год – 29 марта 1983 года – осуждён Иркутским областным судом на 5 лет лишения свободы в колонии строго режима и 3 года ссылки. Реабилитирован в марте 1990 года.

Герои данных сюжетов при всей их неоднозначности – предвестники горбачёвской перестройки. Наш долг – помнить об этом.

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