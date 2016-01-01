Иркутск крылатый

Исполнилось 85 лет с начала строительства авиазавода № 125 в городе Иркутске.

В январе 1921 года В. И. Ленин подписал декрет об утверждении комиссии по развитию воздухоплавания – это стало началом становления советской авиации, а XIV-й съезд ВКП(б), состоявшийся в декабре 1925 года, стал дополнительным импульсом развития авиационной промышленности в Сибири и на Дальнем Востоке.

В принятом в начале 1932 года постановлении ЦКВКП(б) говорится о строительстве авиазаводов № 125 в Иркутске, № 126 в Комсомольске-на-Амуре, а позднее авиазаводов № 99 в Улан-Удэ и № 153 в Новосибирске.

В первых числах февраля 1932 года комиссия выбрала место под строительство будущего завода и жилого массива на левом берегу реки Ангары в районе посёлка Иннокентьевский.

Дополнительным аргументом при выборе места под завод стало наличие рядом с посёлком Боково аэродрома, который мог послужить полигоном для испытания самолётов.

Приказом народного комиссара тяжёлой промышленности С. Орджоникидзе № 181 от 28 марта 1932 года был утверждён проект и план строительства завода.

Первыми строителями стали жители посёлка Иннокентьевский. Предпочтение отдавалось тем, кто имел лошадь, так как в те годы это был основной вид транспорта. Затем стали прибывать рабочие, завербованные в западных и восточных районах страны.

В любую погоду гужевые обозы обеспечивали стройку материалами. Основными инструментами были лом, кирка, лопата, топор. Работали, не считаясь со временем, чтобы в срок выполнить запланированные объёмы.

В августе на строительство стали прибывать комсомольцы, выполняя постановление бюро ЦК ВЛКСМ «О содействии военно-авиационному строительству», демобилизованные красноармейцы.

Вновь прибывших размещали на квартирах у местных жителей, параллельно строили временное жильё – каркасно-засыпные бараки, которые возводились за 7-10 дней. В них размещалось до 50 человек.

Бараки считались временными. Но эти «времянки» простояли по полвека. Последние из них были снесены в восьмидесятых годах, а в шлакоблочных люди живут и в наши дни.

24 августа 1932 года комиссия под председательством заместителя начальника Глававиапрома НКТП И. Б. Кацва приняла предприятие, получившее название «Завод № 125 имени товарища Сталина».

Несмотря на многие проблемы и трудности, головная машина И-14 № 125001 в январе 1935 года была передана на аэродром, где после наземной отработки, в феврале, самолёт выкатили на старт.

Головной самолёт в первый полёт поднял лётчик-испытатель завода И. И. Лагутин.

Это была первая большая победа.

Потом будет много полетов, но этот был первый, самый важный.

Подвиг лётчиков

45 лет отделяют нас от подвига лётчиков-испытателей завода Гелия Михайловича Куркая и Виктора Федоровича Новикова, ценой своих жизней предотвративших гибель людей в посёлке авиастроителей.

Г. М. Куркай родился 27 января 1930 года в Москве в семье инженера-конструктора автопрома. С детства Гелий мечтал стать лётчиком. И мечта его сбылась – в 1951 году, после окончания Борисоглебского военного авиационного училища, Гелию Михайловичу вручили лейтенантские погоны и диплом военного лётчика. Началась служба.

«Летать любит. В полётах вынослив. В сложных условиях полётов принимает грамотные решения», – с такой характеристикой Г. М. Куркай в 1959 году поступает в школу лётчиков-испытателей города Жуковский.

По её окончании работает лётчиком-испытателем п/я 1303 Москвы, а в 1966 направляется на Иркутский машиностроительный завод инженером-инспектором по штурманской подготовке, тогда же утверждается на должность лётчика-испытателя III класса.

Он участвует в испытаниях самолетов Як-28, Ан-24, МиГ-23УБ. Заслуженный лётчик-испытатель Эдуард Николаевич Чельцов отмечал умение Гелия Михайловича чувствовать характер машины на всех этапах лётных испытаний, хладнокровно решать возникающие в полёте нештатные ситуации.

В свободное время вместе с другими лётчиками-испытателями Гелий активно участвуют в жизни коллектива цеха, завода, выступает на сцене заводского Дворца культуры. В ДК Гелий Михайлович встретил свою любовь Римму, и холостяцкая жизнь закончилась.

В 1965 году в семье родилась дочь Елена, в семидесятом – долгожданный сын Женька. Теперь из полётов его ждали трое.

Став семейным человеком, Гелий Михайлович всё свободное от полётов время старался посвящать семье, детям.

Напарником Гелия Михайловича был Виктор Федорович Новиков. Он родился 6 января 1941 года в деревне Михайловка Сакского района Крымской области в многодетной крестьянской семье. В 1964 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков и три года работал там инструктором. В декабре 1969 года, после окончания школы лётчиков-испытателей, направлен на Иркутский машиностроительный завод лётчиком-испытателем IV класса. Освоил и испытывал самолеты Як-28. В марте 1971 года приказом министра № 161 В. Ф. Новикову присвоен третий класс лётчика-испытателя.

8 июня 1972 года был обычный рабочий день. Один за другим уходили в полёты машины, пилотируемые лётчиками-испытателями Э. Н. Чельцовым, B. C. Пранцкявичусом.

В 12 часов экипаж в составе лётчика-испытателя I класса Г. М. Куркая и второго пилота В. Ф. Новикова поднял в очередной полёт МиГ-23УБ № 2900912.

Во время полёта резко изменились направление ветра и его скорость. Руководитель полетов А. П. Еневич изменил направление посадочного курса, о чём проинформировал экипажи, находящиеся в воздухе.

Экипаж Г. М. Куркая, после выполнения профильного задания, на 54-й минуте полёта начал строить заход на посадку. После четвёртого разворота летчик доложил: «477 на прямой, к посадке готов». Руководитель посадки на РСП-7 Н. Д. Щербаков подтверждает: «477, проход дальний, до полосы 3,5 км, на курсе, глиссаде, посадку разрешаю».

Неожиданно экипаж обнаруживает, что рычаг управления двигателем установлен на максимальные обороты, но тяги двигателя нет, а по курсу самолёта – заводской посёлок и корпуса предприятия, где работают люди. «Ах... Перетянуть бы!»

Второй пилот несколько раз повторяет: «Гелий – сигаем! Подожди...»

Продолжая снижаться, самолёт сначала коснулся верхушек деревьев, затем колёсами основного шасси осветительного фонаря крыши цеха и под острым углом упал на землю, и разрушился.

Кроме погибшего экипажа, никто из людей не пострадал.

Министерская комиссия, рассмотрев все материалы катастрофы, отметила, что лётчики проявили героизм и мужество, отказавшись от применения индивидуальных средств спасения, что предотвратило гибель большого количества людей в заводском посёлке или на территории завода.

В. Ф. Новиков и Г. М. Куркай Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1973 года награждены орденами Красного Знамени (посмертно).

Руководство предприятия, городской комитет партии обратились с ходатайством к руководству МАП о присвоении Гелию Михайловичу Куркаю звания Героя Советского Союза, но нашлись чиновники, которые усмотрели в последней записи переговоров пилотов ненормативную лексику и... ходатайство отклонили.

Г. М. Куркай и В. Ф. Новиков Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1973 года награждены орденами Красного Знамени (посмертно).

За 45 лет с момента катастрофы на заводе сменилось поколение летчиков-испытателей, но каждый год 8 июня коллеги приходят на место катастрофы, чтобы отдать дань памяти и уважения героическому поступку Гелия Михайловича Куркая и Виктора Федоровича Новикова.

Вечная им память и благодарность за самоотверженный труд, без которого не смогла бы двигаться вперёд отечественная авиация.