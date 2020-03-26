Топ-10 достопримечательностей Москвы

В российской столице огромное количество достопримечательностей. Это настоящий рай для туристов. По всему городу разбросаны многочисленные парки, памятники, музеи и другие знаменитые места, которые каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни.

Красная площадь, Кремль, Храм Василия Блаженного, Государственный исторический музей

Все эти достопримечательности располагаются совершенно рядом, поэтому не придется далеко уходить. Они располагаются прямо на Красной площади.

Государственная Третьяковская галерея

Художественная галерея никого не оставляет равнодушным. Здесь собраны работы Сурикова, Репина, Перова, Ивана Крамского, Николя Ге и других авторов.

Воробьевы горы

Побережье Москвы-реки и роскошный парк вокруг – лучшее место для любителей природы. Тут можно устроить романтическое свидание, просто прогуляться и полюбоваться местами, покататься на велосипеде (кстати можно взять напрокат его). Это место прекрасно и летом, и осенью.

ВДНХ

Это архитектурный комплекс – настоящий рай для туристов. Каждое здание символизирует одну из республик в СССР. Также здесь располагается шикарный фонтан со скульптурами. Это лучшее место для активного отдыха на выходных. В каждом комплексе постоянно проводятся интересные мероприятия.

Старый Арбат

Это пешеходные улочки, где расположено несколько театров, разнообразные магазины, лавки с национальной продукцией и, конечно же, многочисленные картины. На этой улице сохраняется атмосфера старого города.

Сталинские высотки

Они также известны в народе под названием «семь сестер». Это крупные многоэтажные здания, которые строились по указу Сталина. Это примеры уникального архитектурного стиля – монументального классицизма. Также его называют еще и сталинским ампиром.

Останкинская башня

Общая высота телебашни составляет 540 м, а чуть ниже располагается этаж со смотровыми площадками. Это лучшее место, где как на ладони виден весь город. Кстати, там же в полу есть небольшие стеклянные окошки – только самые смелые решаются стать на стеклянный пол на высоте более 300 м.

А посетить все достопримечательности в Москве можно на комфортабельном автобусе от компании «Фристайл». Компания предлагает удобную транспортировку туристов к выбранным местам города – к самым интересным и увлекательным достопримечательностям, которые должен увидеть каждый человек, который приехал в Москву.

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