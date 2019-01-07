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Стать профессионалом на известной площадке китайских товаров
|Ксения ДАВЫДОВА
|07 Января 2019 г.
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Товары из Китая покупает весь мир. И благодаря интернету множественные категории хороших вещей, произведенных в КНР, можно приобретать по вполне доступным ценам. Это может быть интересно и аудитории пенсионеров, которая умеет считать деньги и не хочет без дела переплачивать. Существуют разные виртуальные площадки, с помощью которых производится реализация китайских товаров. Одна из широко известных и популярных - Алиэкспресс. Сайт входит в пятьдесят самых посещаемых ресурсов в мире. Интересующие товары здесь можно приобрести в розницу или мелким оптом. Так как конкуренция среди интернет-площадок - реализаторов очень высока, то некоторые сайты часть потраченной на товар суммы возвращают покупателю обратно. Это называется кэшбэк. Соответственно на сайте Алиэкспресс есть кэшбэк алиэкспресс. Подробную информацию об этом можно прочитать на сайте. Материал, представленный на странице, ориентирует на выбор наиболее оптимального и удобного кэшбэка, применимого на рассматриваемой торговой виртуальной площадке. Дана большая таблица кэшбэков, имеются обзоры самых лучших.
На сайте есть весьма интересные и полезные материалы для новичков. Например, как на "Али" можно заказывать или покупать, как оформить или отменить свой заказ, как купить товар подешевле и т.д. В общем все, чтобы стать профессионалом на Алиэкспресс - научиться покупать здесь и зарабатывать.
Внизу страницы обозначены рубрики сайта. Их названия говорят сами за себя и будут весьма кстати желающим "поближе познакомиться" с ресурсом Алиэкспресс. Это: "Новости Aliexpress", "Акции Aliexpress", "Обзоры товаров" и другие. Как видно, очерчен широкий круг вопросов и в курсе можно быть при желании буквально всего.
Есть отзывы о сайте Алиэкспресс. Они неоднозначны, что может говорить только об их объективности. Некоторым людям, к примеру, нравятся все приобретения, другие имеют иное мнение о работе площадки.
Существует раздел, посвященный регистрации. В материале на эту тему рассматриваются такие вопросы, как получение почтового адреса, активация аккаунта, регистрация на Алиэкспресс с помощью смартфона и т.д.
Также сайт для профессионалов Алиэкспресс содержит разделы, посвященные доставке, оплате, купонам, "партнерке", отслеживанию, поддержке. Если что-то пользователю осталось непонятно по ресурсу Алиэкспресс, то можно задать вопросы. Рубрика, предназначенная для этого, называется "Спросить". Удачных покупок!
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