Селянам увеличат выплаты

С 1 января 2019 года на 25% будет увеличена фиксированная выплата к пенсии неработающих пенсионеров, имеющих 30 и более лет сельского стажа, которые продолжают проживать в сельской местности.

Важно понимать, что на 25% будет повышена не вся сумма пенсии, а именно фиксированная выплата. Она одинакова у всех неработающих пенсионеров и входит в состав пенсии. С 1 января размер фиксированной выплаты составит 5334 рубля 19 копеек. С учётом увеличения на 25% у пенсионеров-селян она составит 6667 рублей 44 копейки, то есть повысится на 1333 рубля 55 копеек.

По предварительным данным, в Иркутской области на повышение фиксированной выплаты с 1 января претендуют порядка четырёх тысяч пенсионеров. Наибольшее их количество проживает в Усть-Ордынском Бурятском округе (1396 человек), на втором месте Куйтунский район (401 человек), на третьем – Тулунский район (326 человек).

Увеличению подлежит фиксированная выплата к пенсии тех пенсионеров, у которых одновременно соблюдены три условия:

они проживают в сельской местности;

не работают;

у них есть 30 и более лет стажа на соответствующих видах сельскохозяйственных работ (всего в перечень включено более 500 профессий и должностей).

Если в пенсионном деле отсутствуют документы, подтверждающие необходимый сельский стаж, пенсионер имеет право обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчёте размера его пенсии, приложив к нему подтверждающие документы. При этом если пенсионер обратится с подтверждающими документами в течение 2019 года, перерасчёт ему будет произведён с 1 января 2019 года с доплатой.

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