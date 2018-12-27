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Селянам увеличат выплаты
|По инф. пресс-службы Отделения ПФР по Иркутской области
|27 Декабря 2018 г.
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С 1 января 2019 года на 25% будет увеличена фиксированная выплата к пенсии неработающих пенсионеров, имеющих 30 и более лет сельского стажа, которые продолжают проживать в сельской местности.
Важно понимать, что на 25% будет повышена не вся сумма пенсии, а именно фиксированная выплата. Она одинакова у всех неработающих пенсионеров и входит в состав пенсии. С 1 января размер фиксированной выплаты составит 5334 рубля 19 копеек. С учётом увеличения на 25% у пенсионеров-селян она составит 6667 рублей 44 копейки, то есть повысится на 1333 рубля 55 копеек.
По предварительным данным, в Иркутской области на повышение фиксированной выплаты с 1 января претендуют порядка четырёх тысяч пенсионеров. Наибольшее их количество проживает в Усть-Ордынском Бурятском округе (1396 человек), на втором месте Куйтунский район (401 человек), на третьем – Тулунский район (326 человек).
Увеличению подлежит фиксированная выплата к пенсии тех пенсионеров, у которых одновременно соблюдены три условия:
Если в пенсионном деле отсутствуют документы, подтверждающие необходимый сельский стаж, пенсионер имеет право обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчёте размера его пенсии, приложив к нему подтверждающие документы. При этом если пенсионер обратится с подтверждающими документами в течение 2019 года, перерасчёт ему будет произведён с 1 января 2019 года с доплатой.
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Селянам увеличат выплаты
С 1 января 2019 года на 25% будет увеличена фиксированная выплата к пенсии неработающих пенсионеров, имеющих 30 и более лет сельского стажа, которые продолжают проживать в сельской местности.
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