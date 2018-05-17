Рефинансирование обязательств различного вида реализует МФК «Городская Сберкасса»

МФК «Городская Сберкасса» объявила клиентам о программе перекредитования под залог недвижимости. Клиент может получить от 500 тысяч до 15 млн руб. Чтобы оформить рефинансирование, нужно предоставить под залог квартиру, комнату или таунхаус.

От заёмщика не требуется справка о доходахъ и заверение поручителей.

«Городская Сберкасса» рефинансирует различные виды обязательств:

ипотеку;

автокредиты и другие виды кредитов;

займы и микрозаймы, взятые в других МФО;

задолженность по кредитной карте.

Условия рефинансирования

Чтобы оформить перекредитование в «Городской Сберкассе», заёмщик должен быть гражданином России в возрасте от 18 до 75 лет, иметь постоянную или временную регистрацию на территории РФ. Клиент должен согласиться на проверку кредитной истории и обработку своих данных.

«Городская Сберкасса» не требует от заёмщика идеальной кредитной истории: у клиента могут быть просрочки по старым кредитам. Сотрудники микрофинансовой компании помогут вести переговоры с первым кредитором и проконсультируют по юридическим вопросам.

Требования к недвижимости

«Городская Сберкасса» выдаёт рефинансирование под залог квартиры, комнаты или таунхауса. Недвижимость должна находиться в Москве или Московской области и соответствовать требованиям N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

«Городская Сберкасса» принимает под залог недвижимость в хорошем состоянии, с подключенным электричеством, отоплением, газом, горячей и холодной водой. Все владельцы недвижимости должны выступать залогодателями по договору залога.

Как оформить рефинансирование

Чтобы подать заявку на рефинансирование, понадобятся следующие документы:

паспорт,

анкета,

свидетельство о регистрации права собственности на объект залога или выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН),

документы основания возникновения права собственности,

договоры по действующим кредитам и займам, которые необходимо перекредитовать.

О «Городской Сберкассе»

МФК «Городская Сберкасса» работает на рынке микрофинансирования с 2011 года. Компания предоставляет займы, рефинансирование, привлекает сбережения на выгодных условиях. В 2017 году рейтинговое агентство «НРА» присвоило «Городской Сберкассе» рейтинг надёжности на уровне «mfАА», прогноз «стабильный».

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