Покупка квартиры: «проверено временем» или «чистый лист»?

Какую квартиру выбрать – в новостройке или «вторичку»? Перед покупкой недвижимости многие задумываются, что лучше: квартира в новостройке или на вторичном рынке. Этот вопрос возникает у каждого, кто готов вложиться в недвижимость. Но что хорошо для одного покупателя, неприемлемо для другого. О плюсах и минусах этих вариантах рассказывает профессионал - специалист иркусткого агентства "Тысячелетие" .

Первичное жилье – плюсы и минусы

1.Современные дома строятся из новых, более совершенных материалов, по новым стандартам. Поэтому они удобнее и надежнее старого жилья.

Практически во всех современных домах увеличена общая площадь квартир. Метраж однокомнатной квартиры в новостройке в среднем равен 40 кв. м. в то время как однушка в доме, построенном лет 20–30 назад, не более 30 кв. м.

Кухни, ванные и лоджии в новостройках просторнее. Стены, полы и потолки более ровные, так что отделка на них смотрится лучше. Электропроводка соответствует современным нагрузкам.

Тепло- и звукоизоляция тоже эффективнее, чем во многих старых домах.

2.В новом доме вы очень долго не столкнетесь с износом электропроводки, систем канализации, водоснабжения и отопления. Все это оборудование создается из надежных современных материалов и прослужит много лет.

Тем, кто покупает квартиру в новом доме, следует знать: дом имеет срок гарантии. На саму квартиру — стены, окна, двери, потолки — пять лет, на инженерное и технологическое оборудование — три года. Если за это время у жильцов возникнут проблемы, то они могут обратиться в строительную компанию, которая обязана устранить недоработки или возместить расходы по их устранению.

3.Несомненное преимущество новостройки — вы приобретаете квартиру, в которой никто не жил.

4. Так же нужно отметить, что новостройки позволяют приобрести жилье с лучшими условиями по доступной цене. В начале строительства квартира стоит в среднем на 30% дешевле, чем после окончания строительства, так что это отличный способ сэкономить. В дальнейшем цена квадратного метра в новом доме будет только расти. Недаром многих привлекают инвестиции в новостройки.

5. Соседи — это еще один важный момент. Многие испытывают трудности из-за других жильцов дома. В отдельных случаях неудачное соседство может сделать жизнь невыносимой, и даже стать причиной переезда. Новостройки, как правило, приобретают благополучные семьи, успешные специалисты и предприниматели. С большой вероятностью вы окажетесь среди людей своего круга и легко найдете с ними общий язык.

Самым главным недостатком новостройки можно назвать риск покупки долгостроя. Чтобы этого не случилось, надо выбирать проверенного застройщика. Прежде всего, проанализируйте документы на квартиру и землю, а также проектную декларацию. Косвенным показателем благонадежности застройщика является аккредитация его в крупных банках.

Надо быть готовым к тому, что сроки сдачи могут быть передвинуты. Затем необходима отделка квартиры, что так же вызывает ряд сложностей. Например:

придется искать бригаду рабочих, закупать стройматериалы, вникать в технологию проведения тех или иных работ;

ремонт будет занимать массу времени, сил и, конечно же, повлечет дополнительные расходы;

переехать сразу не получится, процесс ремонта может затянуться надолго, а все это время надо где-то жить.

В доме, который только что сдался, еще одним минусом можно выделить «бесконечный» ремонт соседей. Вокруг вас пару лет будет очень шумно, грязно и пыльно.

Так же минусом покупки квартиры в новостройке можно считать неразвитую инфраструктуру. В недавно построенных комплексах часто отсутствуют школы и детсады, магазины и аптеки. Подъездные пути также приводятся в порядок только со временем. Яркий пример тому — микрорайоны Луговое и Березовый в поселке Марково.

Преимущества вторичного жилья

1. Покупку квартиры на вторичном рынке также нельзя оценивать однозначно, есть свои «за» и «против». Самое важное и неоспоримое преимущество перед новостройкой — вам не придется ждать, когда дом достроится, переживать, а достроится ли вообще. Вы получите ключи от квартиры сразу после подписания договора купли продажи. Возможность воспользоваться жильем сразу после приобретения дает еще одно существенное преимущество – квартиру можно будет сдать и за счет арендных платежей гасить долг по ипотеке (при покупке квартиры в ипотеку). Распространенным ошибочным мнением является то, что риски при покупке жилья на вторичном рынке выше из-за того, что у квартиры было несколько собственников, возможно при сделках чьи-то права были не учтены и сделка может быть признана недействительной. На самом деле, по статистике, риск того, что застройщик не сможет завершить строительство намного выше. Самое главное, убедиться в юридической «чистоте» квартиры. Для этого можете обратиться за консультацией к специалистам в этой области. Такую экспертизу проводят и агентства недвижимости, сопровождающие сделку.

Если жилье единственное, то плюсом будет экономия на аренде квартиры, так как при покупке новостройки, нужно будет ждать сдачи дома и ремонта, а до тех пор платить сразу и за аренду жилья, и за ипотечный кредит.

Еще одним преимуществом по праву можно считать возможность получить более выгодные условия (снижения ставки, уменьшения платежа) при оформлении ипотеки, на покупку вторичного жилья. Чего не скажешь о новостройке. Если дом только строится, то многие банки до момента оформления квартиры в собственность заемщика, повышают ставку по ипотеке еще на 1-2%, после вступления в права собственности график платежей по ипотеке пересчитают.

2. Что касается «вторички», то здесь есть один очевидный плюс: после заключения основного договора вы уже можете планировать переезд. Не нужно тратить деньги на ремонт. Более того, есть варианты продажи квартир с мебелью, что очень облегчит жизнь тем, кто не планировал покупку новой мебели.

3. Ну и отлаженная инфраструктура – еще один несомненный плюс. Рядом аптеки, магазины, тренажерный зал, садик, школа — всё для комфортной жизни.

Заключение

Выделяя плюсы и минусы видов жилья, важно объективно оценивать конкретную ситуацию. Для кого-то удачное расположение квартиры перекроет все минусы старого фонда, для кого-то решающей окажется стоимость, а кому-то не подойдет вариант квартиры в строящемся доме из-за его особенностей.

Если у вас нет опыта в приобретении недвижимости на первичном или вторичном рынке, предварительно проконсультируйтесь с профильными специалистами, будь то риэлтор или юрист, чтобы понимать все этапы оформления сделки.

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