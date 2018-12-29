ПФР: страховые пенсии подрастут!

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что значительно выше прогнозного уровня инфляции.

Сумма прибавки у каждого пенсионера индивидуальна – в зависимости от размера получаемой пенсии.

Напомним, с 1 января вступает в силу Федеральный закон от 03.10.18 №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплат пенсий». Данный закон содержит механизм постепенного повышения пенсионного возраста для женщин и мужчин. Однако те, кто уже находится на заслуженном отдыхе, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретёнными пенсионными правами и льготами.

В Иркутской области на сегодняшний день проживает 671 525 получателей страховых пенсий. Из них 164 935 пенсионеров являются работающими – их январская индексация не коснётся. Работающие пенсионеры начнут получать пенсию с учётом всех пропущенных индексов после того, как прекратят свою трудовую деятельность.

Вместе со страховой пенсией вырастет и стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) – до 87,24 руб. (в 2018 году – 81,49 руб.).

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