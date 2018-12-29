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Пенсионное страхование. А с чем "его едят"?
Ксения ДАВЫДОВА   
29 Декабря 2018 г.
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Пенсионное страхование. А с чем "его едят"?

Каждый человек хочет прожить достойную старость. И в этом ему помогает пенсионное страхование, которое уже давно не является незнакомым и странным термином. Жизнь диктует, что об этом нужно хоть немножечко знать. Сегодня пенсионное страхование получают все граждане. То, что это так - присутствие СНИЛС. Этот небольшой документ хранится наверное у любого жителя РФ.

Официально трудоустроенные лица имеют пенсионное страхование, оно обеспечивается стороной, дающей работу. Работодатель выполняет роль страхователя по обязательному пенсионному страхованию, он берет на себя обязательства выплачивать взносы в пользу своего сотрудника. Взносы делаются с определенной периодичностью. К слову, сейчас есть сервисы, на которых информация по пенсионному страхованию подробно разъясняется. Например, о пенсионном страховании с 2019 года можно прочитать здесь: https://vesbiz.ru/pensya/pensionnoe-strahovanie.html. Пользователь найдет на данном сайте сведения об изменениях в тарифах и взносах, рассматривается на сервисе льготное пенсионное страхование с 2019 года, есть тут и интересная рубрика "Последствия для экономики".

Лица, которые прошли страховую процедуру, являются застрахованными. При наступлении страховой ситуации Пенсионный фонд будет должен платить им пенсию. Страховой случай - достижение определенного возраста. Еще страховая ситуация может возникнуть при получении инвалидности. Размер выплачиваемых средств будет зависеть от разновидности страхового случая.

В пенсионном страховании участвуют несколько сторон. Это застрахованные лица - российские граждане, проживающие в РФ, и могут быть лица без гражданства. Другая сторона - страхователи, они же работодатели для граждан, прошедших страховой процесс. И еще одна сторона - страховщики, к которым можно отнести и Пенсионный фонд.

Это интересно

Первые государственные пенсии появились больше 120 лет назад, а именно в 1889 году. И случилось это в Германии.

В Америке есть разные типы пенсий и разные варианты ее оформления. Это может быть соцпенсия. Для нее нужно совершать регулярные взносы установленного процента от заработной платы в течение определенного времени. Пенсия может быть корпоративной. Для ее получения нужно определенный период времени проработать в компании и регулярно платить фиксированные взносы. Третий способ для обеспечения себе пенсии - регулярно совершать взносы, которые могут быть не фиксированными. Сумма определяется тем, кто делает взнос, самостоятельно.

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