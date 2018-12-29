Пенсионное страхование. А с чем "его едят"?

|
Каждый человек хочет прожить достойную старость. И в этом ему помогает пенсионное страхование, которое уже давно не является незнакомым и странным термином. Жизнь диктует, что об этом нужно хоть немножечко знать. Сегодня пенсионное страхование получают все граждане. То, что это так - присутствие СНИЛС. Этот небольшой документ хранится наверное у любого жителя РФ.
Официально трудоустроенные лица имеют пенсионное страхование, оно обеспечивается стороной, дающей работу. Работодатель выполняет роль страхователя по обязательному пенсионному страхованию, он берет на себя обязательства выплачивать взносы в пользу своего сотрудника. Взносы делаются с определенной периодичностью. К слову, сейчас есть сервисы, на которых информация по пенсионному страхованию подробно разъясняется. Например, о пенсионном страховании с 2019 года можно прочитать здесь: https://vesbiz.ru/pensya/pensionnoe-strahovanie.html. Пользователь найдет на данном сайте сведения об изменениях в тарифах и взносах, рассматривается на сервисе льготное пенсионное страхование с 2019 года, есть тут и интересная рубрика "Последствия для экономики".
Лица, которые прошли страховую процедуру, являются застрахованными. При наступлении страховой ситуации Пенсионный фонд будет должен платить им пенсию. Страховой случай - достижение определенного возраста. Еще страховая ситуация может возникнуть при получении инвалидности. Размер выплачиваемых средств будет зависеть от разновидности страхового случая.
В пенсионном страховании участвуют несколько сторон. Это застрахованные лица - российские граждане, проживающие в РФ, и могут быть лица без гражданства. Другая сторона - страхователи, они же работодатели для граждан, прошедших страховой процесс. И еще одна сторона - страховщики, к которым можно отнести и Пенсионный фонд.
Это интересно
Первые государственные пенсии появились больше 120 лет назад, а именно в 1889 году. И случилось это в Германии.
В Америке есть разные типы пенсий и разные варианты ее оформления. Это может быть соцпенсия. Для нее нужно совершать регулярные взносы установленного процента от заработной платы в течение определенного времени. Пенсия может быть корпоративной. Для ее получения нужно определенный период времени проработать в компании и регулярно платить фиксированные взносы. Третий способ для обеспечения себе пенсии - регулярно совершать взносы, которые могут быть не фиксированными. Сумма определяется тем, кто делает взнос, самостоятельно.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Next
Prev
Пенсионное страхование. А с чем "его едят"?
Каждый человек хочет прожить достойную старость. И в этом ему помогает пенсионное страхование, которое уже давно не является незнакомым и странным термином. Жизнь диктует, что об этом нужно хоть немножечко зн...
Селянам увеличат выплаты
С 1 января 2019 года на 25% будет увеличена фиксированная выплата к пенсии неработающих пенсионеров, имеющих 30 и более лет сельского стажа, которые продолжают проживать в сельской местности.
Будьте осторожны!
Пенсионный фонд России напоминает пользователям о необходимости защиты не только своих электронных устройств и всей хранимой в них информации, но и своих персональных данных в целом, так как доступ к ним трет...
ПФР: страховые пенсии подрастут!
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что значительно выше прогнозного уровня инфляции.
Что происходит с акциями Норникель (GMKN)?
Стать акционером мирового гиганта металлургии компании Норникель возможно, воспользовавшись любой проверенной площадкой интернет-торговли. Акции GMKN высоко котируются на рынке ценных бумаг и являются предпоч...
Как и где пенсионеру получить онлайн-заем?
Преклонный возраст – не повод отказываться от привычного образа жизни. Крупные покупки, путешествия, качественное медицинское обслуживание – найти деньги на эти цели можно в срочном порядке. Многочисленные фи...
Смартфонный грабёж
Старшее поколение, жившее в СССР, безоговорочно доверяло средствам массовой информации, и на это были причины. Все СМИ были государственными, поэтому информация тщательно проверялась, отсеивалась. За достовер...