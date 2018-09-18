ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

МИР - полезный пластик для пенсионеров
Ксения ДАВЫДОВА   
18 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

МИР - полезный пластик для пенсионеров

Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что операции осуществляются в РФ и здесь нет зависимости от зарубежных компаний. Популяризации такой карты активно содействуют властные структуры. Предусмотрены у карт МИР 4 уровня защиты. Можно при желании посмотреть подробный обзор функционала, плюсов и недостатков пенсионной карты МИР.

Выдача карты МИР стартовала в прошлом году. МИР обязаны принимать все точки продаж, использующие безналичные расчеты, с 1 июля ушедшего года. Существуют ограничения по оплате вне пределов нашей страны. Государство, где можно без всяких преград осуществлять оплату с помощью этой карты, это Армения. Идет стадия согласования по приему этих карт в ряде стран, с некоторыми государствами начат совместный выпуск.

Пенсионеру на карту МИР приходит пенсия. Он может оставить ее на пластике с целью накопления, снять часть суммы или полностью все деньги. Также можно расплачиваться данной картой за товары (услуги) в безналичном режиме. Если при оплате возникли какие-то сложности, можно обратиться за помощью к работникам точки реализации, связаться с банковским учреждением.

У карты должен быть ПИН-код. Он может быть получен весте с картой или задан самим хозяином после получения пластика. Ввод ПИН-кода при безналичной оплате будет последним этапом денежной сделки. 4 цифры известны только хозяину пластиковой карты, сообщать числовой ряд никому нельзя. В отношении пенсионной карты МИР применяется льготный тариф обслуживания.

МИР - полезный пластик для пенсионеров

Чтобы получить МИР, человек должен соответствовать ряду требований Например, возраст. Это 18 лет и старше. Необходима также регистрация в России и право на получение выплат от пенсионных структур. Оформление пластиковой карты МИР осуществляется в любом офисе Сбербанка.

Алгоритм действий для получения карты следующий. Нужно прийти в офис Сбербанка, предъявить свой паспорт, подтверждение права на получение пенсии, заполнить бланк установленного образца, заказать выпуск карты и в назначенное время появиться в финучреждении для получения.

МИР - дебетовая пенсионная карта, срок ее действия - 5 лет. Обслуживание пластика происходит по тарифу, который предполагает отсутствие платных услуг. Предусмотрены проценты, которые начисляются на средства, находящиеся на счете. 3,5% сверху получит хозяин пластика, если деньги "продержатся" на счете в течение года.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 