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МФК «Городская Сберкасса»: клиенты могут сделать сбережения с обеспечением
|Ксения ДАВЫДОВА
|22 Февраля 2018 г.
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Осенью 2017 года МФК «Городская Сберкасса» запустила новые продукты — сбережения с обеспечением. Такие инвестиции дают возможность получать доход до 19% годовых. Сбережения полностью застрахованы и обеспечены закладной, что гарантирует дополнительную защиту от возможных рисков. При открытии сбережения каждый клиент получает подарок от компании.
Что такое сбережение с обеспечением?
Сбережения очень похожи на банковские вклады: клиент инвестирует в МФК средства, и через некоторое время получает деньги обратно с процентами.
Сбережения с обеспечением дополнительно защищены от рисков, так как они на всю сумму обеспечены закладными на недвижимость. МФК «Городская Сберкасса» предоставляет закладные от клиентов, которые взяли у компании займы под залог недвижимости.
Программы сбережений с обеспечением
МФК «Городская Сберкасса» предлагает две программы:
Страхование сбережений
Сбережения с обеспечением клиентов МФК «Городская Сберкасса» полностью застрахованы в страховой компании «Опора». СК «Опора» работает с 1996 года и входит в 15 лучших компаний России по страхованию от несчастных случаев и болезней.
Дополнительно каждое сбережение с обеспечением на всю сумму обеспечено одной или несколькими закладными.
О «Городской Сберкассе»
МФК «Городская Сберкасса» работает на рынке микрофинансирования с 2011 года. Компания предлагает займы физическим и юридическим лицам, привлекает сбережения на выгодных условиях. В 2017 году рейтинговое агентство «НРА» присвоило «Городской Сберкассе» рейтинг надёжности на уровне «mfАА», прогноз «стабильный».
Дополнительную информацию про сбережения в МФК «Городская Сберкасса» можно получить на сайте или по телефону +7 495 280 16 24.
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