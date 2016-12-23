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Финансовые услуги Сбербанка теперь можно купить через Яндекс.Маркет
По инф. Телеинформа   
23 Декабря 2016 г.
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Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет. Всего покупателям доступны пять продуктов от Сбербанка – несколько видов банковских карт и две страховые программы.

Для размещения на Яндекс.Маркете выбраны одни из наиболее востребованных банковских карт от Сбербанка: дебетовая карта Visa Classic с индивидуальным дизайном (несколько видов дизайна можно выбрать непосредственно на Яндекс.Маркете), платиновая карта Visa «Премьер» и молодежная карта Сбербанка. Также на Яндекс.Маркете можно приобрести страховые полисы для путешественников и для владельцев недвижимости.

Альберт Усманов, директор по цифровому маркетингу Сбербанка:

«Люди должны иметь возможность приобретать продукты и услуги Сбербанка там, где им это делать привычнее и удобнее всего. Проект с Яндекс.Маркетом поможет нам оценить потребительский спрос на внешних маркетплейсах. Мы видим большую перспективу в новых каналах взаимодействия с клиентами и планируем масштабировать эту модель».

Юлия Никитина, директор по маркетингу Яндекс.Маркета:

«В разделе «Финансовые услуги» на Яндекс.Маркете представлено уже более 100 различных предложений. И мы рады, что теперь в их числе появились и банковские продукты от лидера российской банковской отрасли – Сбербанка. Мы ожидаем, что покупка финансовых услуг онлайн в скором времени станет абсолютно привычной для клиентов, и появление предложений Сбербанка на Яндекс.Маркете будет этому способствовать».

По информации пресс-служба Сбербанка.

По инф. Телеинформа

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