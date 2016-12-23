|
Финансовые услуги Сбербанка теперь можно купить через Яндекс.Маркет
|По инф. Телеинформа
|23 Декабря 2016 г.
|
Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет. Всего покупателям доступны пять продуктов от Сбербанка – несколько видов банковских карт и две страховые программы.
Для размещения на Яндекс.Маркете выбраны одни из наиболее востребованных банковских карт от Сбербанка: дебетовая карта Visa Classic с индивидуальным дизайном (несколько видов дизайна можно выбрать непосредственно на Яндекс.Маркете), платиновая карта Visa «Премьер» и молодежная карта Сбербанка. Также на Яндекс.Маркете можно приобрести страховые полисы для путешественников и для владельцев недвижимости.
Альберт Усманов, директор по цифровому маркетингу Сбербанка:
Юлия Никитина, директор по маркетингу Яндекс.Маркета:
По информации пресс-служба Сбербанка.
Next Prev
Финансовые услуги Сбербанка теперь можно купить через Яндекс.Маркет
Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет. Всего покупателям доступны пять продуктов от Сбербанка – несколько видов банковских карт и две страховые программы.
Собственное дело: "не для всех", но... возможно в любом возрасте
Как на пенсии обрести финансовую свободу и не считать деньги от выплаты до выплаты? Один из способов – научиться хорошенько экономить. Второй, подходящий конечно не всем, организовать собственный бизнес. Это...
В поисках перемен... едем за границу
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
На некоторых покупках можно прилично сэкономить
Не секрет, что всем хочется купить вещь покачественнее, а отдать за нее поменьше. Особенно над этим задумывается большая часть людей старшего возраста, потому что многие из них уже не работают, ограничены в т...
Заявление ПФР относительно социальной доплаты к пенсии
В СМИ появилась недостоверная информация о том, что в следующем году пенсионерам, находящимся за чертой бедности, будут платить меньше, а расходы ПФР на выплату социальной доплаты к пенсии снизятся. Эта инфор...
Пенсионный фонд выдает СНИЛС нового образца без информации о смене пола
Территориальные отделения Пенсионного фонда начинают выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования – СНИЛС – нового образца. Однако кардинальных изменений в привычной зеленой карточке...
Осталось менее недели для подачи заявления на получение единовременной выплаты из средств материнского капитала
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года ...
В Личном кабинете открыт сервис информирования о страховщике по формированию пенсионных накоплений
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик получить информацию об организации (страховщике), в которой вы формируете свои пенсионные...
Заявление Пенсионного фонда России
В связи с возросшим в СМИ интересом к теме получения банками номеров СНИЛС и данных о состоянии лицевых счетов граждан, Пенсионный фонд сообщает следующее.
Уральский пенсионер купил авиабилеты в Чехию за 165 тысяч
Вот уж правду говорят – «красиво жить не запретишь!» – такой вывод можно сделать из недавно опубликованного рейтинга известного туристического сервиса «Туту.ру» о наиболее дорогих авиабилетах, приобретенных н...
Когда хобби приносит деньги – идеи бизнеса на пенсии
В России стремительно растет количество работающих пенсионеров. Если раньше многие, достигая пенсионного возраста, «уходили на покой», занимались внуками и огородами на даче, то сегодня бабушки и дедушки уже ...
Полный список наград для получения звания ветерана труда
Около 1000 наград и знаков отличия дают право их обладателям на присвоение звания «Ветеран труда». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) представляет читателям полный список этих наград.
Список медалей для получения звания ветеран труда
Около 100 медалей СССР и Российской Федерации дают право их обладателям на получения звания «Ветеран труда». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) составил список таких медалей.
Список орденов для присвоения звания ветеран труда
Более 70 орденов Российской Федерации и СССР гарантируют их владельцам право на присвоение звания «Ветеран труда». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) приводит список таких орденов.
Перечень почётных званий для получения статуса ветерана труда
Присвоение государственного почётного звания позволяет получить статус ветерана труда при выходе на пенсию. На сайте «Мои года» (moi-goda.ru) можно ознакомиться с перечнем этих званий.
Next Prev
Заявление ПФР относительно социальной доплаты к пенсии
В СМИ появилась недостоверная информация о том, что в следующем году пенсионерам, находящимся за чертой бедности, будут платить меньше, а расходы ПФР на выплату социальной доплаты к пенсии снизятся. Эта инфор...
Пенсионный фонд выдает СНИЛС нового образца без информации о смене пола
Территориальные отделения Пенсионного фонда начинают выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования – СНИЛС – нового образца. Однако кардинальных изменений в привычной зеленой карточке...
Осталось менее недели для подачи заявления на получение единовременной выплаты из средств материнского капитала
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года ...
В Личном кабинете открыт сервис информирования о страховщике по формированию пенсионных накоплений
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик получить информацию об о...
Заявление Пенсионного фонда России
В связи с возросшим в СМИ интересом к теме получения банками номеров СНИЛС и данных о состоянии лицевых счетов граждан, Пенсионный фонд сообщает следующее.
Российские семьи могут одновременно подать заявления о получении сертификата на материнский капитал и 25 тыс. рублей из его средств
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили (или получат право на материнский сертификат до 30 сентяб...
ПФР запустил электронные сервисы по назначению срочной и единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены сервисы по назначению срочной и единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений. Т...
Повторно обращаться в ПФР для отказа от набора социальных услуг в пользу его денежного эквивалента не обязательно
Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, имеют право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При эт...
Заявление ПФР относительно выплаты социальной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера
Пенсионный фонд России заявляет, что федеральную социальную доплату к пенсиям неработающих пенсионеров до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера (ФСД) производится Пенсионным фондом России свое...
Единовременную выплату в размере 5000 рублей пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года
Единовременную компенсационную выплату в размере 5 000 рублей пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года. Выплата будет носить беззаявительный характер – обращаться в Пенсионный фонд или подавать...
Тэги:
У нас есть похожие статьи и новости: