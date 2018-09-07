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Что делать, если вас затопили соседи сверху?
По инф. prozkh.ru   
07 Сентября 2018 г.
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Какие меры предпринять, если вас затопили соседи из квартиры сверху? Отвечает юрисконсульт ООО «Эксперт-право» Людмила Сысоева:

Что делать, если вас затопили соседи сверху?

— По общему правилу вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Исходя из этого, если в результате затопления квартиры вашему имуществу причинен ущерб, вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением о его возмещении (п. 1 ст. 11, п. 1 ст. 1064 ГК РФ; ст. 3 ГПК РФ). При этом рекомендуем начинать с фиксации нанесенного ущерба: с помощью фото- или видеосъемки выяснить, что стало причиной аварии. Если вода появилась из-за того, что соседи не закрыли кран, то виновниками станут собственники жилья выше. Ну а если поврежден стояк, который является общим имуществом многоквартирного дома, тогда за аварию будет отвечать управляющая организация.

Далее необходимо составить акт обследования поврежденного помещения с участием комиссии, в которой принимают участие представитель управляющей организации, собственник или наниматель пострадавшей квартиры и той, которая сверху. В акте отмечается причина аварии; перечень возникших повреждений; указывается лицо, за счет кого будут ликвидироваться последствия аварии. Возможно, виновник затопления будет согласен добровольно оплатить ремонт пострадавшего помещения, поэтому до обращения в суд с иском о возмещении материального ущерба следует предложить урегулировать спор в досудебном порядке. Если виновное лицо уклоняется от диалога, не затягивайте с иском.

Срок исковой давности для подачи искового заявления составляет три года. К исковому заявлению необходимо приложить копии искового заявления для ответчика и третьих лиц; доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя; документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свое требование, а также их копии для ответчика и третьих лиц. К таким документам, в частности, можно отнести документы, подтверждающие принадлежность вам поврежденного имущества (например, свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру, выданное до 15.07.2016, или выписка из ЕГРН); акт обследования квартиры после залива; документ (акт, заключение, отчет) об определении стоимости восстановительного ремонта или расчет взыскиваемой денежной суммы; документ об уплате госпошлины, если вы не освобождены от ее уплаты. Размер госпошлины в данном случае зависит от цены иска (пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ). Если цена иска не превышает 50 000 руб., то исковое заявление подается мировому судье, если превышает — то в районный суд по месту жительства (месту нахождения) ответчика (п. 5 ч. 1 ст. 23, ст. ст. 24, 28 ГПК РФ).

Источник: prozkh.ru

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