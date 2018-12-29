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Будьте осторожны!
Отделение ПФР по Иркутской области   
29 Декабря 2018 г.
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vorovstvo

Пенсионный фонд России напоминает пользователям о необходимости защиты не только своих электронных устройств и всей хранимой в них информации, но и своих персональных данных в целом, так как доступ к ним третьих лиц может быть потенциально опасен.

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Пенсионный фонд России строго соблюдает Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», защищая от несанкционированного доступа данные всех застрахованных лиц.

Отделение ПФР по Иркутской области напоминает: сотрудники Пенсионного фонда никогда не ходят по домам и не просят представить какие-либо персональные данные по телефону. Все необходимые данные для назначения и перерасчёта пенсии уже имеются в распоряжении территориальных управлений ПФР.

Также следует помнить, что по телефону «Горячей линии» (47-00-00) вам не дадут ответ на вопрос, содержащий ваши персональные данные (например, о назначенных и выплаченных вам суммах пенсии, причинах удержаний и др.). Это связано, в первую очередь, с тем, что по телефону человека нельзя идентифицировать, и его информацией смогут воспользоваться посторонние люди. Однако консультироваться по телефону с использованием персональных данных всё же можно – для этого гражданину при личном приёме в клиентской службе ПФР необходимо подать соответствующее заявление и получить так называемое «кодовое слово». В последующем он сможет обращаться на «Горячую линию», и после идентификации по «кодовому слову» получать подробные личные консультации.

Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации мошенников и не сообщайте незнакомым людям свои персональные данные!

Если у вас возник вопрос, требующий обращения к вашим персональным данным, вы можете отправить сообщение в Пенсионный фонд через онлайн-приёмную на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru) и получить письменный ответ, или прийти на консультацию в клиентскую службу ПФР по месту жительства с документом, удостоверяющим личность.

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