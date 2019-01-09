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Вселенная из Зазеркалья. Ученые выдвинули версию о параллельных мирах
По инф. rosbalt.ru   
09 Января 2019 г.
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Эксперты из Канады разработали теорию о двух параллельных вселенных. О новой модели рассказывается в статье, опубликованной в издании Physical Review of Letters.

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Ученые полагают, что наша Вселенная может быть зеркальной копией другой вселенной, состоящей преимущественно из антивещества.

По данным авторов модели — сотрудников Института теоретической физики Периметр, — у нашей Вселенной должен существовать зеркальный двойник, появившийся после Большого взрыва, и подчиняющийся законам CPT-симметрии. При этом в параллельной Вселенной все процессы являются неизменными, если пространство и время перевернуты, а на месте частиц находятся античастицы.

Эта версия уже получила критические отзывы. Ученые планируют дорабатывать гипотезу, обращая внимание на замечания.

По инф. rosbalt.ru

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