Вселенная из Зазеркалья. Ученые выдвинули версию о параллельных мирах

Эксперты из Канады разработали теорию о двух параллельных вселенных. О новой модели рассказывается в статье, опубликованной в издании Physical Review of Letters.

Ученые полагают, что наша Вселенная может быть зеркальной копией другой вселенной, состоящей преимущественно из антивещества.

По данным авторов модели — сотрудников Института теоретической физики Периметр, — у нашей Вселенной должен существовать зеркальный двойник, появившийся после Большого взрыва, и подчиняющийся законам CPT-симметрии. При этом в параллельной Вселенной все процессы являются неизменными, если пространство и время перевернуты, а на месте частиц находятся античастицы.

Эта версия уже получила критические отзывы. Ученые планируют дорабатывать гипотезу, обращая внимание на замечания.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ