Временные татуировки - что это?

Ещё в древние времена люди стремились украшать свое тело различными способами, сегодня это желание лишь усилилось. Флагманами в этом деле выступают, конечно, пирсинг и татуировки.

Однако в последнее время всё большей популярностью пользуются временные тату, выполняемые при помощи хны. Стойкость рисунка в таком случае составляет несколько недель, после чего рисунок сходит навсегда не оставляя следов, благодаря этому он не успеет надоесть. При этом разрисовке подвластны практически все участки тела. Кстати, существует мнение, будто временная татуировка — это тренд нашего времени.

На самом деле увлечение хной получило известность ещё в Древнем Египте. Разумеется, тогда значение у таких татуировках было несколько иное, сегодня для большинства это лишь погоня за эстетикой и привлекательностью. Многие решают делать временные татуировки, поскольку бояться делать настоящие, которые останутся с человеком навсегда. Этот психологический барьер как раз преодолевается при помощи биотатуировок, ключевым компонентом которой служит порошок хны.

Кстати, качественную хну для тату можно приобрести в магазине www.artvio.ru/hna , который специализируется исключительно на товарах для временных татуировок. Следует понимать, что рисунок хной в итоге может быть совершенно разного цвета. На интенсивность окраски влияет природный цвет кожи, на более светлой изображение может выглядеть одним образом, на более темной совсем иным. Зато преимуществ у тату хной множество: помимо того, что символ не останется с вами до конца жизни, существуют такие плюсы, как отсутствие боли и безопасность для здоровья. Дело в том, что при нанесении татуировки хной нет необходимости в использовании иглы или другого инструмента, который приводит к кровопусканию. Единственная опасность состоит в том, что хна, как и любой природный компонент может давать аллергию, если у вас повышенная чувствительность. Что бы проверить нет ли у вас аллергии на хну, нужно на небольшой незаметный участок тела нанести немного хны и подождать некоторое время.

Именно поэтому такие татуировки можно выполнять даже в домашних условиях. Процедура уникально простая, не нуждающаяся ни в определенных навыках, ни в целом спектре инструментов. Для этого нужны лишь свободное время и тюбик с хной www.artvio.ru/hna. На виртуальных полках Artvio представлена 100%-свежая хна для тату идеального помола.

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