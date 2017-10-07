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Впереди Москва!

Ксения ДАВЫДОВА   
07 Октября 2017 г.
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Впереди Москва!

Какой человек хоть раз в жизни не хотел бы побывать в столице нашей Родины? Но некоторым удается сделать это, только выйдя на пенсию. Лучше, естественно, поздно, чем никогда. Только к путешествию нужно обязательно тщательно подготовиться.

Самый главный из вопросов, где можно будет остановиться в Москве. Если нет родственников или друзей, которые смогут принять, можно рассмотреть предложения от бюджетных хостелов или немного переплатить, но пожить запланированное время с комфортом в гостинице. Например, разноплановые условия предлагает гостям столицы гостиница «Космос» (http://www.hotelcosmos.ru/rooms/). Стандартный номер стоит здесь около трех тысяч рублей в сутки. В распоряжении имеется одна двуспальная или две односпальные кровати, ванная комната, гардероб, стол, телефон, телевизор, холодильник, Wi-Fi и другие удобства. А дальше цена номеров вместе с растущей комфортностью идет в сторону увеличения. Современный отель имеет удобное для туристов расположение – рядом со станцией метрополитена «ВДНХ» и большой список прекрасных отзывов о понравившемся обслуживании от благодарных клиентов. Многие гостиницы и другие места временного проживания гостей предоставляют такую услугу, как бронирование. Поэтому планирующему путешествие в столицу нужно произвести расчеты еще дома и зарезервировать себе номер до непосредственного приезда.

Еще один вопрос, волнующий и животрепещущий, какой вид транспорта выбрать. В летний период перевозчики обычно повышают цены. Осень, зима и весна, как правило, скидочное время. Если в предпочтении скорость, можно поискать авиакомпании-лоукостеры, главным отличием которых являются недорогие билеты. Выбирая поезд, можно поинтересоваться, действуют ли какие-нибудь скидочные программы, связанные со временем путешествия или с местом в поезде. Часто снижение цены бывает на верхние полки купе.

Третий момент – интересная программа пребывания. Здесь тоже можно позаботиться о себе заранее, еще дома просмотреть афиши культурных заведений, спортивных мероприятий и т.д. и также сделать бронь билета на интересующие события.

Конечно, лучше отправиться в поездку в компании хотя бы одного человека. Но если никто не смог вместе с вами этого сделать, нужно воспользоваться моментом – иногда побыть одному тоже очень неплохо. Ни от кого не завися, не торопясь по чужим делам можно предаться по только собственной персоной выбранному списку посещений интересных мест столицы, чтобы путешествие в итоге запомнилось на всю жизнь.

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