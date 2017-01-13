Военным городжкам нужен жилищный надзор - Сергей Тен

В Государственной Думе состоялось первое чтение проекта федерального закона №1165258-6 «О внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части уточнения полномочий органов государственного жилищного надзора». Об этом сообщает пресс-служба депутата ГД РФ от Иркутской области Сергей Тен.

По словам авторов законопроекта, он направлен на повышение эффективности защиты прав граждан от недобросовестных действий ресурсоснабжающих и управляющих организаций в случае уклонения от обязанности установки, замены либо обслуживания приборов учета.

Сегодня процедура работает следующим образом: потребитель обращается в органы жилищного надзора, и это ведомство проводит проверку действий управляющей организации. Для привлечения ее к ответственности необходимо направить материалы в федеральную антимонопольную службу, и часты случаи, когда в результате бюрократической волокиты проходит пресекательный срок по привлечению виновника к ответственности.

Законопроект предусматривает передачу полномочий по надзору от федеральной антимонопольной службы к жилищным инспекциям – это позволит существенно сократить и процедуры, и сроки, а самое главное – обеспечить защиту прав потребителей от недобросовестных действий участников рынка.

Депутат Государственной Думы Сергей Тен уточнил у авторов, позволит ли законопроект привлекать к ответственности управляющие компании, подведомственные министерству обороны. Этот вопрос возник в связи с ситуацией в гарнизоне Белая (поселок Средний), Усолье-7. Их жители жалуются на плохую работу управляющей компании, что никто не приводит в порядок крыши, подъезды, подвалы, не занимается благоустройством внутриквартальной территории. На текущий момент нет графика работ по ремонту жилого фонда, даже подрядные организации не найдены. Аналогичная ситуация в поселке Чистые ключи Шелеховского района.

– У нас сегодня в стране существует масса проблем с жилищно-коммунальной инфраструктурой в сотнях военных городков по всей стране. Этот законопроект позволит усилить ответственность ресурсоснабжающих организаций и контроль над установкой приборов учета в отношении военных городков? – задал вопрос Сергей Тен.

Как отметил замминистра ЖКХ РФ Андрей Чибис, никакого исключения для привлечения к ответственности подведомственных организаций не существует, и те организации, которые обеспечивают коммунальными ресурсами дома в военных городках, также будут привлекаться к ответственности без каких-либо поблажек.

Законопроект одобрен в первом чтении. За его принятие проголосовало 384 человека.

По инф. Телеинформа

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