Во что играют пенсионеры

Людям пенсионного возраста тоже иногда хочется поиграть, вспомнить молодость, испытать чувство азарта, в общем, интересно и с драйвом провести время.

Для этого стоит вспомнить о целом ряде игр, некоторые из которых знакомы с самого детства:

лото,

карты,

викторины,

танцы,

городки.

Любимое лото

Например, лото. Это развлечение является одним из популярных среди старшего поколения. Карточки и бочонки так могут увлечь игроков, что можно забыть обо всем на свете. Игра продается во многих магазинах по доступной цене, участники могут «мериться силами» совсем с небольшими ставками или просто за маленькие приятные призы.

Вечные карты

В этот вид игр не играл когда-нибудь разве что ленивый. Есть у людей в возрасте свои любимые игры, например, традиционный «дурак». Еще многие любят «сражаться» в покер. Цель его – выиграть ставки, собрав более высокую комбинацию из четырех или пяти карт. Соперники при этом вынуждены будут прекратить игру. Противников иногда сложно найти среди ближайшего окружения, так как жизнь у многих сейчас очень интенсивная. Поэтому поиграть можно с помощью планшета, мобильного телефона или персонального компьютера, например, на таком известном ресурсе, как «ПокерДом». Там можно играть в онлайн покер. Для тех, кто хочет добиться весомых успехов подойдет регистрация на официальном сайте. Ресурс предлагает крупный джекпот, оперативный вывод денег, бонус на первый депозит, особые условия для вип-клиентов и постоянных пользователей.

Игры на праздниках

На каких-либо мероприятиях людей в возрасте можно занять викториной по событиям прошлых лет. Участники имеют возможность на время погрузиться в гущу событий собственной жизни и исторических моментов, когда проходили дни их молодости.

Можно напевать или наигрывать мотивы песен, бывших популярными в прошлые годы. Тогда получится своеобразный вариант игры «Угадай мелодию». Развлечение подобного плана старшим поколением тоже воспринимается очень хорошо.

Двигай телом

Вышеприведенные занятия предполагают сидение, или в крайнем случае положение стоя. А ведь многие люди пенсионного возраста еще какие живчики и им подавай на развлечение что-нибудь подвижное и активное.

Одно из самых доступных и хорошо воспринимаемых динамичных веселых развлечений – банальные танцы. В городах часто даже проводят встречи для людей старшего поколения в публичном месте в определенный день недели. И там взрослые так прекрасно танцуют...

Немного спорта не помешает

Отличная подвижная игра для пожилых – городки. Это спортивное занятие, где с определенного расстояние битой нужно сбить «города» - фигуры. Состязание между городошниками могут быть и личными, и командными, в каждой партии разыгрывается от пяти до пятнадцати фигур. Это и веселое времяпрепровождение, и общение, и двигательная активность, и заряд энергии и бодрости на долгое время.

Так что играть на самом деле никогда не поздно, даже если возраст зашкаливает за 60+. Было бы желание. И варианты, как провести досуг, обязательно найдутся.

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