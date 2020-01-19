Владелец онлайн-покера без лицензии купит рекламу на российском ТВ

Владелец одного из самых крупных ресурсов для игры в покер будет продвигать свой бренд посредством кабельного телевидения. Выбор пал на телеканал UFC, посвященный спортивным единоборствам. Причиной такого решения стало желание восстановить бизнес. Ограничения в законодательстве нанесли урон PokerStars.

Сервер принадлежит канадской фирме «The Stars Group», являющейся мировым лидером индустрии интерактивных развлечений и игровых приложений для смартфонов. В ближайшем будущем компания по продвижению PokerStars стартует на российском ТВ. Головной офис Ultimate Fighting Championship расположен в Лас-Вегасе, сама же фирма занимается организацией и проведением боев по смешанным единоборствам в самых разных точках земного шара. Телеканал UFC предоставляет зрителям возможность наблюдать за соревнованиями спортсменов из разных стран.

О предстоящем запуске компании по продвижению поведал генеральный директор The Stars Group Рафи Ашкенази. Телефонная конференция с аналитиками, в ходе которой глава фирмы поделился планами на будущее, была посвящена итогам второго квартала 2019 года. А еще разработчик намерен подать заявление в ФНС РФ, чтобы официально лицензировать деятельность PokerStars Sports, как букмекерской конторы.

Ашкенази полагает, что предпринятые меры смогут исправить ситуацию, сложившуюся на российском рынке. На данный момент этот рынок разрушен. Почему это произошло и какие варианты решения проблемы сейчас рассматриваются, рассказано в этой статье.

Какие факторы повлияли на бизнес PokerStars в России

Как уже было сказано, PokerStars Sports является одним из самых крупных и известных интернет-ресурсов, посвященных игре в покер. Это мировой лидер в своей сфере. Сама же компания The Stars Group владеет множеством успешных брендов. Вот наиболее яркие из них:

BetStars;

Sky Betting & Games;

Full Tilt.

За первые 6 месяцев 2019 года доходы этого гиганта игорной индустрии превысили показатель в 1,2 млрд долларов. Покер принес выручки на 411,6 млн долларов. Это на 11% меньше, чем в прошлом году.

Российский рынок для «Группы звезд» является одним из ключевых. Но деятельность компании в России противоречит действующему законодательству. Компания не позаботилась о получении лицензии от ФНС РФ. Соответственно, и как юридическое лицо она тоже зарегистрирована. А значит, The Stars Group не имеет права заниматься организацией и проведением азартных игр на территории РФ.

Впервые PokerStars привлек внимание сотрудников Роскомнадзора еще в марте 2014 года. Тогда официальный сайт онлайн-казино был заблокирован. Но владельцы вскоре создали «зеркало» PokerStars.com с русскоязычным интерфейсом. Оператором этой площадки была обозначена компания Rational Poker School Ltd, зарегистрированная на острове Мэн. К слову, система зеркал - популярный метод среди всех онлайн казино России. К их использованию прибегают все популярные заведения, в числе которых есть и Буй Казино, подроблное описание которого есть тут.

Однако такой ход не привел к успеху. Прибыль оффшорного ресурса за первое полугодие 2019 года составила только 95 млн долларов. Для сравнения, доходы «зеркала» в 2018 году составили 197 млн долларов. Получению выручки в прежнем объеме воспрепятствовали новые поправки, внесенные в российское законодательство. Они касаются регулирования деятельности организаторов азартных игр и лотерей.

В мае 2018 года в России в силу вступил запрет, не позволяющий осуществление денежных переводов между оффшорными организациями и российскими пользователями. Банки и платежные системы обязаны теперь отслеживать и блокировать подобные транзакции.

Топ-менеджер The Stars Group предвидел, что меры по ужесточению российского законодательства окажут отрицательное влияние на бизнес компании, и предупреждал своих коллег об этом. Но Ашкенази понадеялся на то, что игроки из РФ будут проводить деньги через альтернативные платформы. Новые способы оплаты были добавлены на сайте. В итоге эти надежды не оправдались.

Деятельность вне Всемирной паутины

Компания The Stars Group является одним из спонсоров игорной зоны «Красная поляна», что находится вблизи курортного города Сочи. Оператор старается привлечь и поддержать интерес россиян к покеру, поэтому организовывает и проводит турниры по этой карточной игре.

Согласно информации, указанной в официальном отчете компании, призовой фонд в 2018 году составлял 2,6 млн долларов. В марте 2019 года «Группа звезд» планировала провести 23 тематических мероприятия, включенных в рамки Европейского покерного турнира. На этот раз призовой фонд возрос и составлял 5 млн долларов.

Продвижение через телевидение

С апреля 2019 на территории России начал свою работу спортивный телеканал UFC. Программа канала полностью состоит из демонстрации турниров, проводимых в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата. Зритель может наблюдать как за прямыми трансляциями, так и просматривать записи старых боев.

Учреждение канала — это совместный проект Национальной медиа группы и ПАО «Ростелеком». Вещание идет на сетях Ростелекома. Сотрудники обеих организаций отказались давать представителям прессы какие-либо комментарии по поводу этого дела. Представители «Группы звезд» тоже предпочли воздержаться от высказываний по этому поводу.

Зато от некоего источника, которому известны планы владельцев канала UFC, поступили сведения о наличии у Stars Group амбиций по продвижению своих брендов через телевидение. На мировом уровне компания уже является партнером организатора боев Ultimate Fighting Championship. Между сторонами было заключено спонсорское соглашение. Логотип PokerStars можно было видеть размещенным на одном из углов ринга, где проходил бой между Густафссоном-2 и Джонсом. А еще логотип периодически появлялся во время самой трансляции турнира.

Организаторами боев UFC в РФ являются:

владелец бренда Endeavor (США);

российско-китайский инвестиционный фонд;

арабская компания Mubadala Investment Company.

По словам Андрея Громовского, вице-президента UFC в России, спортивному каналу инвестиции необходимы. Уточнений для прессы по поводу совместной работы владельцев телеканала и онлайн-ресурса для игры в покер он не дал.

Комментарии регуляторов

Пресс-секретарь ФНС Борис Беляков напомнил, что ведение азартного бизнеса в России разрешено только на территории специальных игорных зон, и турниры по покеру не являются исключением из правил. Сотрудники Федеральной анонимной службы, в чьи обязанности входит контроль над исполнением положений закона «О рекламе», тоже высказались довольно резко. В организации напомнили, что операторы игорных онлайн-ресурсов не имеют права рекламировать свою продукцию по российским телеканалам. Конкретных комментариев по поводу сотрудничества между PokerStars и UFC ни в ФАС, ни в ФНС не дали.

Юрист Юрий Пустовит (адвокатское агентство «Юг») напомнил, что нарушителям закона о рекламе грозит наказание. За продвижение запрещенных товаров и услуг юридические лица могут получить штраф в размере 100 000-150 000 рублей.

Свой взгляд на ситуацию высказал и глава компании Rambler Group Алексей Ткачук. Он отметил, что по уровню легальности онлайн-покер находится где-то между интернет-казино и БК. Шансов выйти из тени и начать вести бизнес «по-белому» у онлайн-покера больше, чем у казино. Но на сегодняшний день в России подобные ресурсы не попадают под легализацию и их деятельность нарушает действующее законодательство.

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