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В Узбекистане скоро появится собственное казино
|Ксения ДАВЫДОВА
|09 Февраля 2020 г.
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Недавно в Узбекистане легализировали букмекеров. Кроме того, будут введены специальные программы развития футбола и построены новые стадионы. Такие меры принимаются, чтобы Узбекистан смог встать на один уровень с более развитыми странами, а для этого необходима финансовая поддержка футбола букмекерскими конторами. Получить разрешение на ведение букмекерской деятельности можно в Агентстве развития рынка капитала. Министерство физкультуры и спорта ещё в начале года внесло предложение о легализации букмекерской деятельности к 2021 году. По мнению правительства, этот шаг положительно повлияет на развитие детского спорта.
Вместе с тем скоро разрешат азартные игры в Узбекистане несмотря на многолетний запрет. В Муйнаке планируется строительство игорной зоны и инвесторы из Арабских Эмиратов уже готовы вложить в проект немалые финансы. Кабинет министров 16 января подписал постановление, разрешающее разработку инвестиционных проектов. Специальные организации должны будут провести анализ развития инфраструктуры с учётом климатических условий местности и географическое положение. Муйнакский район планируют превратить в торгово-развлекательный комплекс с собственным аэропортом, гостиницами и другими спортивными объектами. Инвесторы в большей степени заинтересованы в строительстве казино, но неигорные объекты также будут присутствовать на территории городка.
Несмотря на то, что в Узбекистане азартные игры запрещены с 2007 года, правительство заключило договор с Россией о стратегическом блокчейн-партнёрстве. В основу договора входит создание эффективных способов защиты собственности с использованием технологии распределённого реестра. По мнению экспертов, Муйнак может измениться до неузнаваемости. Однако перед началом строительства понадобиться внести существенные изменения в действующее законодательство, что может немного замедлить возведение объектов. Пока же сыграть в азартные игры можно на сайте myloveslot.com - здесь.
Онлайн-казино популярны благодаря своей мобильности и простоте. Чтобы подключиться к игре, понадобится только хороший сигнал интернета и наличие электронного кошелька для совершения денежных транзакций. Играть можно и бесплатно в демо-версию, но регистрация предоставляет геймерам дополнительные возможности и надёжную защиту.
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