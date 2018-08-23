В Москву вернулись бабочки-адмиралы

Специалисты зафиксировали возвращение в Москву бабочек-адмиралов. По их словам, это связано с тем, что в городе выросло число парков и чаще начали высаживать многолетние растения и разнотравье.

Как сообщает портал московской мэрии, бабочки-адмиралы — мигрирующие бабочки, живущие в наших широтах всего несколько теплых месяцев в году. «Адмирал довольно распространен в уголках нетронутой природы, но не в мегаполисах. Раньше увидеть в столице одну-две такие бабочки за лето считается удачей. В этом же году их в Москве небывалое количество», — сказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Свое название бабочка получила благодаря пестрому окрасу, который напоминает упраздненную в советские времена расцветку брюк российских адмиралов.

По инф. rosbalt.ru

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