В фокусе игорных событий. Азартное заведение Азино777 и предложения играть, на сушу могут быть перенесены плавучие казино Гоа, выпущен новый магический слот

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Плавучие казино будут перенесены на сушу. Таков проект турполитики Гоа, который представили местные власти. Кроме того, в планах правительства создать Совет по туризму территории, во главе этой структуры встанет министр туризма.
Азартное заведение имеет предложения
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Новый слот магического плана
Куда только не переносят игровые автоматы своих пользователей. В мир египетских пирамид и морских приключений, в таинственные джунгли и за поисками сокровищ. На этот раз игроки на слоте The Great Albini могут погрузиться в магическое шоу, испытать винтажную атмосферу этих великих действ прошлого, когда последние проходили на лучших театральных сценах, а фокусники считались суперзвездами. Сюжетная линия автомата - история иллюзиониста и его ассистентки. Из характеристик слота:
- 5 барабанов,
- 3 ряда символов,
- 25 линий выплат.
Наиболее ценным символом считается образ самого иллюзиониста. Кстати, его зовут Альбини, а его помощницу - Лили. Если образуется комбинация из 5 портретов фокусника, гемблера ждет неплохой выигрыш. Он в 40 раз превысит ставку. 96,6% - таков уровень возврата нового аппарата. По мнению разработчиков, гемблерам по душе придутся "изюминки" геймплея и визуальные эффекты.
Что ж, время покажет, ведь в игорной индустрии бывает, что слот, обещающий стать хитом, не вызывает благосклонности гемблерской среды, и наоборот, вполне себе простая новинка возносится почему-то "на гребень" популярности.
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