В фокусе игорных событий. Азартное заведение Азино777 и предложения играть, на сушу могут быть перенесены плавучие казино Гоа, выпущен новый магический слот

Плавучие казино будут перенесены на сушу. Таков проект турполитики Гоа, который представили местные власти. Кроме того, в планах правительства создать Совет по туризму территории, во главе этой структуры встанет министр туризма.

Азартное заведение имеет предложения

Один из видов досуга в интернете - виртуальные азартные игры. Ими увлечены сегодня представители разных поколений, в том числе и люди старшего возраста. Предложения пользователи могут увидеть от онлайн-клубов. Азартное заведение Азино777 тоже располагает качественным контентом.

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Новый слот магического плана

Куда только не переносят игровые автоматы своих пользователей. В мир египетских пирамид и морских приключений, в таинственные джунгли и за поисками сокровищ. На этот раз игроки на слоте The Great Albini могут погрузиться в магическое шоу, испытать винтажную атмосферу этих великих действ прошлого, когда последние проходили на лучших театральных сценах, а фокусники считались суперзвездами. Сюжетная линия автомата - история иллюзиониста и его ассистентки. Из характеристик слота:

5 барабанов,

3 ряда символов,

25 линий выплат.

Наиболее ценным символом считается образ самого иллюзиониста. Кстати, его зовут Альбини, а его помощницу - Лили. Если образуется комбинация из 5 портретов фокусника, гемблера ждет неплохой выигрыш. Он в 40 раз превысит ставку. 96,6% - таков уровень возврата нового аппарата. По мнению разработчиков, гемблерам по душе придутся "изюминки" геймплея и визуальные эффекты.

Что ж, время покажет, ведь в игорной индустрии бывает, что слот, обещающий стать хитом, не вызывает благосклонности гемблерской среды, и наоборот, вполне себе простая новинка возносится почему-то "на гребень" популярности.

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