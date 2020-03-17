Утепление балкона: основные этапы, что влияет на цену и выбор исполнителя

Балкон давно перестал быть чем-то отдельным от квартиры. Люди воплощают здесь самые разные мечты. Кто-то делает себе уютный уголок для чаепитий, кто-то подвешивает гамак, чтобы летом вздремнуть на свежем воздухе или поваляться с книжкой, кто-то обустраивает здесь целый рабочий кабинет и т.д. Одной из составляющих комфорта балкона является его утепление. Тепленькое помещение выбирают, конечно, не все, но действительно многие.
Процесс утепления балкона состоит из нескольких этапов.
Первый – необходимо устранить все зазоры, если таковые имеются. Для этого помещение тщательно осматривается на дефекты и изъяны и найденные трещины и дыры заполняются монтажной пеной. А после того, как пена подсохла, ее излишки срезаются.
Второй этап – качественное остекление. Оно есть не у всех балконов в принципе или может быть выполнено не должным образом, поэтому этим обязательно надо озаботиться. В итоге надо, чтобы все хорошо и плотно открывалось/закрывалось, не «сифонило» воздух извне, не накапливало конденсат и т.д.
Третий этап – защита балкона от влаги. Чтобы это сделать, необходимо организовать гидроизоляционный слой. Гидроизоляционных составов сейчас на рынке много. Выбрав пропитку, ее нужно нанести валиком или кистью. Другой вариант – распылить.
Четвертым этапом будет организация теплоизоляционного слоя. Тут тоже можно выбрать из разных предложений материалов, к примеру, это может быть пенопласт или пенополиуретан.
Важный момент №5 – обеспечение пароизоляции. Тут также огромный выбор в связи с присутствием на рынке самых разных материалов для проведения работ.
И финальный этап утепления балкона – внешняя отделка потолка, стен и пола.
Есть немало мастеров, которые могут выполнить процесс утепления балкона своими руками, а тем, кто, увы, как говорится, не особо в теме, можно обратиться к специалистам.
На работы у фирм существуют прайсы. Стоимость утепления от профессионалов будет зависеть от запланированного объема работ. Иногда цену диктуют также сроки выполнения заказа. Одни люди согласны ждать окончания процесса и две недели, а другим клиентам необходимо утеплить балкон и привести его в порядок внешне за пару-тройку дней. Иногда клиентам нужен не весь пакет действий по теплоизоляции балкона, и они заказывают только необходимые им работы.
Выбирая фирму, стоит обратить внимание на ее опыт, ознакомиться с портфолио и задать сотрудникам все интересующие по утеплению балкона вопросы. В итоге не должно остаться никаких неясностей.
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