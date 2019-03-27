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Тук-тук-тук, с вами хотят пообщаться: знакомства в Сети
|Ксения ДАВЫДОВА
|27 Марта 2019 г.
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К онлайн-знакомствам еще некоторое время назад люди относились очень настороженно. Фраза "познакомился в интернете" выглядела так, как будто человека уличили в чем-то неприличном. Но сейчас все сильно изменилось. И теперь знакомиться в Сети принято не только у более гибких к переменам молодых людей, но и у представителей старшего поколения.
В знакомствах через разные соцсети и сайты в общем-то нет ничего плохого. Конечно, нужно быть бдительным насчет отдельных личностей. Но в целом люди реально могут найти себе вторую половинку, близкую по мыслям, увлечениям и чувствам. А станет ли это знакомство судьбоносным - жизнь сама в итоге все скорректирует.
Есть сервисы, на которых можно найти достаточно полную информацию о сайтах знакомств. Кому интересна подобная информация, прочитайте тут. На странице размещен обзор одного из самых популярных сайтов знакомств - Badoo. Здесь можно найти не только отзывы о Badoo, но и других сервисах, соединяющих людей.
Вот процесс знакомства начался. На какого собеседника можно обратить внимание? Конечно, который для начала понравился внешне. Но тут стоит учесть, что не все люди обладают фотогеничностью, и можно на фото выходить не совсем удачно, а в жизни слыть истинным красавчиком. И внешность иногда бывает сильно обманчивой. На выручку тогда приходят еще несколько советов. Собеседник вежлив, внимателен к вашим интересам, разделает какие-то ваши взгляды - знакомство можно продолжать и узнать друг о друге поподробнее.
При возникшей симпатии, каком-то внутреннем притяжении обычно следует приглашение к встрече. Где она состоится - тоже важно. Если предлагается комфортное заведение, например, кафе хорошей кухней, то такой вариант, конечно, подойдет. А вот если зовут сразу окунуться в домашнюю атмосферу или посетить сомнительного вида "забегаловку", дальше время можно и не тратить (если в части знакомства у вас самого серьезные намерения, а не поверхностные связи).
Быть бдительным и лучше прекратить виртуальное общение сразу лучше в отношении тех людей, которые с ходу начинают жаловаться на жизнь и ожидаемо просят какой-либо материальной помощи. Если переписка выглядит как строгий допрос, незнакомый человек с той стороны экрана пытается вас в чем-то уличить или навязчиво убедить. Если разговор строится только вокруг интимных тем.
Найти свою половинку - настоящий подарок судьбы, от которого мало кто захочет отказаться. И поэтому, если удача в лице близкого человека не идет в руки сама, конечно, нужно приложить усилия, чтобы отыскать того одного, единственного, на всю жизнь. И для этого сайты знакомств и в целом общение "онлайн" в Сети на разных ресурсах - хорошее подспорье.
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