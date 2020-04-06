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Трейдинг: партнер – брокер Vizavi, навыки, возможность извлекать прибыль удаленно
Ксения ДАВЫДОВА   
06 Апреля 2020 г.
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Трейдинг: партнер – брокер Vizavi, навыки, возможность извлекать прибыль удаленно

Кто как пытается сейчас заработать виртуально. Люди выполняют задания на всевозможных биржах контента, записывают мастер-классы или видеоуроки, если в чем-то хорошо преуспели, продают изделия собственного изготовления, осваивают разные платформы и продвигают свои блоги и т.д. А некоторых людей интересует трейдинг.

Трейдинг – это тоже способ заработка, возможность приумножить свои финансовые средства. Помогают в этом опытные брокеры. К примеру, среди них есть брокер Vizavi. В интернете работает сервис этой компании. Там можно узнать о партнере поподробнее: предлагаемые торговые инструменты, обучение, типы счетов, как поддерживать связь, возможности мобильного приложения, о выводе денежных средств и, конечно, прочитать отзывы о брокере Vizavi. Во мнениях о брокере, к слову, пользователи отмечают удобство сайта, в нем легко ориентироваться, можно заниматься криптовалютой, акциями, цветными металлами – в общем, тем, к чему имеется интерес.

Что необходимо трейдеру, кроме поиска надежного брокера, самому? Иметь хорошую теоретическую базу, понимать, к примеру, как работает биржа, знать правила торговли и ее алгоритм, уметь планировать, анализировать сделки чужие и свои собственные, замечать ошибки и работать над ними и т.д.

Интернет дает трейдингу новые возможности. Удаленно можно собирать информацию, следить за новостями, учиться прогнозировать, анализировать, подкреплять свои знания действиями и в короткие сроки извлекать прибыль. Допустим, стало известно, что ожидаются санкции в отношении сельскохозяйственной отрасли, а цены там еще не повысили. Можно попробовать вложиться в эту сферу и после того, как стоимость товаров возрастет, получить прибыль.

Видов трейдинга несколько. Например, есть финансовый. При такой биржевой торговле операции осуществляются с акциями и ценными бумагами. Цены регулируются спросом и определить, что лучше купить в определенный момент или реализовать, понять можно. Например, отметить, когда имеется рост на акции какой-либо компании. Если есть спрос, значит, бумаги поднимутся в цене. Такая связь. Есть еще трейдинг, выполняемый компьютерами (его называют высокочастотным). Мощные машины ведут вычисления и на их основе выполняют сделки по купле и продаже ценных бумаг.

Существует востребованный форекс-трейдинг – на бирже валют. Название, с чем трейдер будет иметь дело, говорит само за себя – с валютами. Ставки делаются на определенную валюту, опираясь на прогнозы, что на нее будет расти спрос. А когда валюта подорожает, ее можно и с выгодой продать.

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