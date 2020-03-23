Тимуровцы нашего времени: молодежь вновь готова помогать одиноким пенсионерам

Команда «Молодежки ОНФ» заканчивает разъяснительную работу с населением по поправкам в Конституцию и включается в работу штабов по оказанию помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба «Молодежки ОНФ», их команда присоединяется к работе штабов Общероссийского народного фронта по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям из-за распространения коронавируса. Штабы будут работать для наиболее незащищенных категорий граждан в 85 регионах России.

Участники «Молодежки ОНФ» организуют покупку и доставку продуктов первой необходимости, а также лекарств для людей старше 60 лет. Кроме того, общественники помогут оплатить счета за услуги ЖКХ.

В условиях распространения коронавируса в России региональные власти рекомендовали усилить меры профилактики и карантина, особенно для пожилых людей, которые переносят заболевание в тяжелой форме. В настоящий момент поступило 78 обращений от граждан, в основном это жители Москвы и Московской области.

— Мы считаем, что именно такие непростые ситуации, как сейчас, с распространением короновируса, как раз лучше всего показывают, кто есть кто. Одни панику разводят, а другие в это время пытаются помочь всем, до кого можно дотянуться. «Молодежка ОНФ» уже включилась в работу штабов по помощи пожилым людям во всех регионах страны. Любая помощь, которая потребуется, будь то продукты или необходимые лекарства, будет оказана незамедлительно, — сказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...