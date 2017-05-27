 Снять частный дом для отдыха на лето – такое решение возникает у семей все чаще и чаще

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Постоянная оседлая на одном месте жизнь нравится далеко не всем людям. Исключение не составляют и пенсионеры. И когда все не против, семья ищет возможности для перемен. Одно из решений, которое может понравиться, арендовать на некоторое время дом. Возможность снять дом в западной части страны, в сибирских регионах, например, в Иркутске, Новосибирске или Красноярске, в восточных территориях сейчас есть для всех. Сайты просто пестрят предложениями. Были бы соответствующие финансовые ресурсы, и, как говорится, в добрый путь.
Снять дом можно с разными целями. К примеру, чтобы в теплый период больше быть на свежем воздухе, ухаживать за культурами, посаженными на приусадебном участке, проводить разные оздоровительные процедуры. Сдача домов в аренду на весенне-летне-осенний период практикуется повсеместно, поэтому подходящий для себя вариант можно найти без труда. Это и частные дома в черте города, и расположенные в небольших населенных пунктах. Куда душа и желание потянет. Можно также сдать собственное жилье, например, городскую квартиру, и снять дом в совершенно другой области. А что? Может сибиряка потянуло попробовать собрать урожай западных культур или наоборот. Или чем хуже морское побережье? Сдача собственного жилья позволит иметь наличность на аренду дома там, где захочется.
Начинать выбирать подходящий вариант бывалые «съемщики» советуют с марта-февраля, особенно в территориях, пользующихся популярностью у туристов. Если в семье есть работающие и им необходимо быть на службе, лучше выбирать дом, расположенный в черте города или рядом с ним. А если планируется только отдых – тогда можно проявить фантазию. Попробовать жить в курортной зоне или, наоборот, в местах, где мало даже коренного населения. При выборе дома нужно обратить внимание на его обустроенность. Наличиствует ли в арендованном жилье электричество или газ, водопровод и санузел. Это немаловажно, если отдых планирует не только чета пенсионеров, но и члены семьи, у которых есть маленькие дети. Если в доме есть камин или можно растопить печь – это большой плюс, не будет некомфортно холодными ночами – спутниками любого теплого периода. Иногда арендодатели не требуют плату за жилье, а просят лишь присматривать за посаженным огородом, пообещав взамен половину урожая, или в условия проживания вносят разного рода ремонтные работы. Оцените положительные стороны такого предложения как по временным, так и по трудозатратам и по материальным возможностям. Если все устраивает, можно остановиться и на таком предложении. Многочисленные опросы агентств недвижимости показывают, что примерно тридцать процентов потенциальных арендаторов хотят и домик снять, и не прекращать трудовую деятельность. Еще тридцать хотят снять дачу на месяц или два и не выезжать все это время в городскую черту. Остальные не прочь попробовать пожить несколько недель самостоятельно в курортной зоне, в местности, где малая толика цивилизации или просто еще не знают, какой вариант для них более предпочтителен.
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