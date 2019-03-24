Сколько людей принимают наркотики и водят машину?

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Согласно Национальному обзору употребления наркотиков и здоровья, проведенному в 2016 году (NSDUH), в 2016 году 20,7 миллиона человек в возрасте 16 лет и старше в прошлом году находились под воздействием алкоголя, а 11,8 миллиона человек - под воздействием запрещенных наркотиков.
Результаты NSDUH также показывают, что мужчины чаще, чем женщины, водят под воздействием наркотиков или алкоголя. И более высокий процент молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет водит машину после приема наркотиков или употребления алкоголя, чем у взрослых в возрасте 26 лет и старше.
После алкоголя марихуана является наркотиком, наиболее часто встречающимся в крови водителей, вовлеченных в аварии. Тесты для обнаружения марихуаны у водителей измеряют уровень дельта-9-тетрагидроканнабинола (ТГК), ингредиента марихуаны, изменяющего сознание, в крови. Но роль, которую марихуана играет в авариях, часто неясна. ТГК может быть обнаружен в жидкостях организма в течение нескольких дней или даже недель после использования, и он часто сочетается с алкоголем. Риск, связанный с марихуаной в сочетании с алкоголем, кокаином или бензодиазепинами, по-видимому, выше, чем риск для любого из препаратов.
Несколько исследований показали, что водители с THC в крови были примерно в два раза чаще ответственны за смертельную аварию или будут убиты, чем водители, которые не употребляли наркотики или алкоголь. Однако, большое исследование NHTSA не обнаружило значительного увеличения риск крушения прослеживается для марихуаны после учета возраста, пола, расы и наличия алкоголя водителя.
Наряду с марихуаной, отпускаемые по рецепту лекарства также обычно связаны с авариями, вызванными наркотиками. Проведенное в 2010 году общенациональное исследование смертельных аварий показало, что около 47 процентов водителей, которые дали положительный результат на наркотики, использовали рецептурный препарат, по сравнению с 37 процентами тех, кто употреблял марихуану, и примерно 10 процентами тех, кто употреблял кокаин. Наиболее распространенными рецептурными лекарственными средствами были обезболивающие препараты. В исследовании не проводилось различия между медицинским наблюдением и незаконным использованием рецептурных препаратов.
Отметим, что проблема торговли наркотиками в последнее время остро ставится в разных частях земного шара. Например, масштабная торговля наркотиками в Даркнете приобрела такой размах, что правительственные учреждения США стали принимать серьёзные меры. Подробнее об этом читайте здесь: tor наркотики.
Как часто вождение в нетрезвом виде приводит к авариям?
Трудно измерить, сколько аварий вызвано вождением с наркотиками. Это потому что:
- хороший придорожный тест на уровень наркотиков в организме еще не существует;
- полиция обычно не проверяет наркотики, если водители достигли незаконного уровня алкоголя в крови, потому что уже достаточно доказательств для обвинения в DUI;
- у многих водителей, которые вызывают ДТП, обнаружены наркотики и алкоголь или более одного наркотика в их системе, что затрудняет определение того, какое вещество оказало большее влияние
Одно исследование NHTSA показало, что в 2009 году 18 процентов водителей, погибших в результате ДТП, дали положительный результат, по крайней мере, на один наркотик. Исследование 2010 года показало, что в 11 процентах смертельных аварий участвовал водитель с наркотиками.
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