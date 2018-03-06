Скандинавская Дания: родина Андерсена, сплошные велосипеды и конгресс Санта-Клаусов

Скандинавския Дания притягивает туристов из разных стран. Отличной мечтой для людей старшего возраста может стать воплощение в реальность путешествия по этому сказочному государству. Чтобы отважиться на тур в города этой страны, стоит немного узнать о том, какая она, Дания.

В Дании люди говорят на датском языке, исландском, также здесь распространен немецкий. По времени разница между Москвой и Данией составляет один час. Деньги, которые нужны с собой, это датская крона или евро. Можно еще взять с собой и доллары, но все равно и их, и евро придется поменять на местные деньги.

До Дании можно улететь самолетом. Например, дешевые авиабилеты в Данию могут найти путешественники по разным интернет-поисковикам. На постсоветском пространстве клиенты «Международных Авиалиний Украины» могут воспользоваться прямыми рейсами до столицы Дании Копенгагена. Они откроются с двадцать пятого апреля текущего года.

В Датском королевстве в июле ежегодно проходит всемирный конгресс Санта-Клаусов, который длится неделю. В Копенгагене (столице государства) Санты проводят парад, который, естественно, является ярким и необычным зрелищем. Тем взрослым, которые по-прежнему верят в чудеса и сказку, обязательно стоит побывать на данном мероприятии.

Самое высокое здание главного города страны – городская ратуша. На ее вершину можно забраться по затейливой винтовой лестнице. Есть в Копенгагене обособленная коммуна (Христиансхавн), в которой существуют свои порядки. Например, движение автотранспортом запрещено, а вот конопля реализуется свободно.

Стоит путешественнику побывать на родине Г. Х. Андерсена – в городе Оденсе. Здесь есть музей, посвященный жизни и творческому пути великого сказочника.

Находясь в этой стране, обязательно нужно найти время, чтобы побывать в резиденции королевских особ. Это дворец Амалиенборг. И хотя представители королевского двора там проживают и сейчас, дворец можно посещать туристам. Правда есть некоторые ограничения по времени. Каждый день перед дворцом можно наблюдать, как меняется караул. Церемония происходит в полдень. Что интересно, если королевские особы находится во дворце, то караул меняется в торжественном варианте, а если монаршие особы в отъезде, то в укороченном. «Дома» ли представители королевского двора, красноречиво говорит госфлаг. «Дома», если он поднят над дворцом.

Самый популярный вид транспорта в Дании – велосипед. Велосипедные дорожки в городах государства содержатся в идеальном состоянии. И взять напрокат такое средство передвижения легко, это можно сделать в любом ближайшем специализированном пункте. Двухколесный транспорт на дорогах имеет преимущество перед автомобилями и автобусами.

Воплотите свою мечту!

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