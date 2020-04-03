Россияне меняют отношение к домам престарелых

Как ни печально это признавать, но при достижении пожилого возраста, у некоторых людей появляются трудности с самообслуживанием, возникают расстройства памяти, интеллекта, появляется необходимость в постоянном уходе. Чаще всего эти обязанности ложатся на плечи ближайших родственников. Однако далеко не всегда близкие люди готовы обеспечить хороший уход за пожилым человеком, ведь для этого нужно не только время и возможность постоянно находиться рядом, но и соответствующие знания и умения. Оптимальным выходом было бы передать родственника в дом престарелых, в надежные руки профессионалов. Как обстоят дела с этими учреждениями в России?

Всем известно, что в западных странах дома для престарелых успешно действуют уже не один десяток лет, и пожилые американцы или европейцы относятся пребыванию в них совершенно спокойно, понимая, что этим они помогают не только себе, но и своим близким. Однако у наших соотечественников издавна сложилось свое отношение к этой теме. До сих пор нередко можно встретить людей, считающих «зазорным» отдать своих родителей в подобные учреждения. Для сравнения: во Франции насчитывается около 7 тысяч домов престарелых, в США – более 20 тысяч, а в России – всего 1,5 тысячи заведений. Да и те, которые работают у нас в стране, имеют намного меньшую вместимость, по сравнению с западными домами.

С другой стороны, в последнее время в России растет число частных пансионатов, где на первый план выходит качественная, профессиональная забота о пожилых людях. Благодаря таким учреждениям меняется в лучшую сторону и отношение россиян. В Москве и Подмосковье количество частных домов престарелых увеличивается ежегодно, что, в свою очередь, связано с увеличением спроса на эти услуги. Дом престарелых в Воскресенске, к примеру, представляет собой профессиональное учреждение по уходу за пожилыми людьми, оборудованное новой дорогостоящей медицинской техникой и аппаратурой; современными жилыми корпусами; комфортными комнатами проживания; штатом профессиональных специалистов, а также парковой зоной. Помимо специализированного круглосуточного врачебного ухода, в Доме престарелых «Уют Сервис» можно пройти реабилитацию после перенесенных заболеваний, пройти программу адаптации, получить психологическую помощь психолога, психотерапевта, оформить патронажные услуги и даже провести юбилей.

Конечно, в других российских регионах создание частных домов престарелых пока идет не так быстро, как в столице и ее окрестностях, но, очевидно, это лишь дело времени. Стоит отметить, что в нашей стране существуют и государственные дома для престарелых, однако зачастую качество услуг здесь бывает гораздо ниже. Кроме того, поскольку это бесплатная социальная помощь, то и получить место в таком учреждении бывает непросто.

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