Развлекаем на даче любимых внуков: детские игровые площадки, особенности выбора

Достаточно большое количество пенсионеров любит проводить теплый сезон на даче. Многие из бабушек и дедушек забирают с собой на выходные или на более длительный период также любимых внуков. Чтобы ребенку не было в это время скучно, и он не натворил какие-нибудь ненужных дел, досуг девочки или мальчика нужно правильно организовать.

В этом может помочь, во-первых, более-менее приемлемое для дачного отдыха расписание, то есть не совсем как в будние дни строгий режим дня.

Во-вторых, внуку можно предложить разные игровые и развлекательные программы: послушать аудиосказку, лежа на воздухе в гамаке, поиграть в бадминтон, заняться допустимым ландшафтным дизайном или детской йогой и т.д.

В-третьих, можно немного «напрячь» свой или родительский бюджет и купить детские игровые площадки. Они выпускаются разной комплектации, для определенных целей и задач, поэтому если денежные средства не ограничивают, можно для участка приобрести не один комплекс, а несколько.

Например, есть конструкции, предназначенные для девчачьей аудитории. Это довольно вместительные домики, где могут находиться не только куклы хозяйки, но и она сама. Домики могут подойти не только девочкам, если выбрать модели, снабженные горками, лестницами или качелями. На таких конструкциях будет интересно и мальчишкам. Во многих комплексах в комплектации есть турники, шведские стенки, повешены кольца, сетки, набиты выступы для лазания, установлены спуски-трубы, подвесные мостики и т.д. Такие системы способны заинтересовать и девчонок, и мальчишек.

Производители у детских комплексов разные, такие конструкции поставляют на рынок и отечественные компании, и зарубежные.

Чтобы выбрать подходящий комплекс (а то и два-три), стоит найти для него оптимальное место на участке, расчистить площадку, убрать оттуда для безопасности все ненужные предметы. Установленный детский игровой комплекс своими габаритами не должен нарушать комфортное пребывание на участке.

Стоит продумать, сколько детей будут проводить время на приобретенной площадке, возможно, что внуков несколько или их собираются навещать друзья по даче.

Необходимо приобрести комплекс, который будет соответствовать возрасту ребенка. Песочница, к примеру, вряд ли заинтересует пятнадцатилетнего подростка.

В целом детские игровые площадки – очень полезное приобретение для дачного участка. Ребенок будет больше двигаться, заниматься физическими упражнениями, проводить время на свежем воздухе. В общем, досуг у него будет активный и очень интересный.

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