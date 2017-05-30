Пустующая в России ниша пансионатов для пожилых начала заполняться

Практически пустующая в нашей стране ниша платных домов престарелых медленно, но верно начала заполняться, считают эксперты. В США и странах Европы такие услуги крайне востребованы и очень привлекательны для инвесторов, но в России объектов такого формата пока немного. Тем не менее, кризис вынудил отечественных застройщиков искать новые направления, одним из которых стали дома пенсионеров.

Как сообщили специалисты агентства недвижимости NAI Becar, в течение последнего времени они рассмотрели немало заявок на такие проекты в общей сумме на 30 млрд рублей. Причем это были как квазигосударственные организации (т.е. подконтрольные российскому правительству), различные государственно-частные партнёрства, так и частные инвестиционные компании. По мнению экспертов, у отечественного рынка домов престарелых, который только начал формироваться, имеются хорошие перспективы. В настоящее время у нас в стране уже действует почти десять сетей, включающих порядка пятидесяти домов на две с половиной тысячи мест. По большей части они расположены в Подмосковье, но есть пансионаты для пожилых в Екатеринбурге, Иркутске и др.

На данный момент пребывание пожилого гражданина в платном доме для пенсионеров в наиболее распространённом варианте подразумевает проживание на полном пансионе (пятиразовое питание), 1– 4-местный номер, круглосуточное медицинское наблюдение и анимацию (организацию досуга). Как правило, стандартный номер оснащён душем, санузлом, холодильником и телевизором. Лечение, если оно требуется, чаще всего придётся оплатить дополнительно. Средняя стоимость проживания сейчас составляет примерно полторы тысячи рублей в сутки (45 тысяч в месяц). Хотя некоторые эксперты считают, что оптимальная стоимость подобной услуги не может быть меньше ста тысяч с человека ежемесячно... Очевидно, они сравнивают такой формат с западными странами, где заполняемость пансионатов достигает 90 процентов. Однако в России совсем иная ситуация, с иным уровнем дохода, сроками окупаемости, отсутствием устоявшегося спроса и другими дополнительными рисками.

По мнению риэлторов и инвесторов, нишу домов престарелых нельзя пока назвать особо выгодным бизнесом, учитывая существующий уровень доходов россиян и среднюю величину пенсий. Спрос со стороны платежеспособных пенсионеров отмечается только в крупных городах и мегаполисах. При этом эксперты считают, что развитию рынка значительно помогло бы государственно-частное партнёрство. Кроме того, надо преодолеть такой фактор, препятствующий нормальному развитию рынка, как негативное восприятие россиянами образа дома престарелых. Эксперты подчеркивают, что современные пансионаты не имеют ничего общего с теми «домами скорби», которыми можно назвать существовавшие раньше профильные учреждения.

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