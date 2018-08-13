Примеры успешного и необычного бизнеса: майонез со вкусом бекона, мебель для лентяев и передвижная часовня

Предпринимательская деятельность – штука очень серьёзная, требующая большой ответственности, знаний, терпения и креативного подхода. Причём если первые факторы помогут начинающему бизнесмену развить своё дело в правильном направлении, то последний напрямую ответственен за то, «выстрелит» ли ваше предприятие или так и останется на задворках мира финансового успеха. Креативные идеи и решения становятся причиной огромной популярности и эффективности множества брендов, вот и бизнесмены, следуя за нестандартным подходом, идут на различные ухищрения ради привлечения финансовой прибыли. О самых необычных и порой даже странных хитростях бизнеса, которые принесли большую выручку, мы сегодня вам расскажем.

И начнём мы, пожалуй, с бекона. Этот засоленный мясной продукт популярен во многих странах мира, и используется он в бесчисленном количестве блюд. Но основателям фирмы «J&D’s Foods» этого показалось мало, так что они решили придать вкус бекона всему, что вообще может иметь вкус. Сухарики, снеки, попкорн, майонез, разнообразные напитки, жвачка и многие другие продукты этой фирмы пропитаны запахом и вкусом бекона. И, казалось бы, на этом можно остановиться, но популярность бренда среди американского населения заставила сотрудников беконной компании сделать свою идею ещё более безумной. Помимо питательного ассортимента продукции на полках магазинов появились средства гигиены с приятным ароматом засоленного мяса: крем для загара, губная помада и даже контрацептивы получили беконный оттенок.

Сотрудники ещё одной американской компании решили позаботиться о людях, которые очень не любят заниматься уборкой в доме. Фирма «Slobproof!» разрабатывает дизайнерскую мебель под заказ. Ассортимент здесь почти не отличается от обычных мебельных корпораций: удобные стулья, мягкие диваны, кушетки и другие предметы декора. Что же здесь тогда особенного? А то, что каждый предмет интерьера от этой компании имеет специальную обивку, которую невозможно запачкать. Так называемая «мебель для лентяев» буквально игнорирует любые пятна, всегда оставаясь чистой и новой, будто её купили на прошлой неделе. Такой «ленивый» подход сделал фирму «Slobproof!» достаточно популярной в США и принёс немаленькую прибыль.

Заработать на свадьбах решила компания «The Wedding Wagon» из Лас-Вегаса. Энтузиасты предложили молодым парам обвенчаться в специальной «передвижной часовне» всего лишь за 129 долларов. К экономии добавляется ещё и удобство, ведь не всегда просто добраться до удалённой от места жительства часовни, если такая вообще есть в вашем городе. При этом традиционность этого древнего ритуала сохраняется: здесь и обстановка торжественная, и настоящий священник, и все обязательные детали мероприятия на месте. А сами сотрудники компании «The Wedding Wagon», помогая молодым парам, ещё и получать хорошую прибыль успевают.

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