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Покупка квартиры: несколько полезных советов
|Ксения ДАВЫДОВА
|11 Декабря 2017 г.
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Жилье приобретают абсолютно разные по социальному положению и уровню достатка люди. Такая необходимость может возникнуть и у молодых, и у пенсионеров. Но всех их объединяет одно. Выбранный вариант должен все-таки максимально устраивать.
Информацию о грамотной покупке недвижимости и географии предложений сейчас можно найти предостаточно. Можно купить квартиру в Стерлитамаке, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Новосибирске, Владивостоке - где угодно.
Один из ценных советов, на котором останавливаются многие интернет-площадки, это, например, то, что покупку понравившейся конкретной жилплощади не стоит откладывать на потом. Многие ожидают большего понижения цены или прихода действия каких-либо скидочных программ. Но все это может и не воплотиться в реалиях, если, например, еще до объявления скидок "вашу" квартиру присмотрит другой, более расторопный, клиент, и хороший устраивающий вас вариант из-за собственного промедления будет уже упущен.
Также нужно скрупулезно рассчитать перед приобретением, возможно, самым главным в жизни, свои финансовые возможности. Если есть средства на первоначальный взнос, например, при оформлении ипотеки, стоит хорошо просматривать перспективы и для дальнейших выплат. Особенно это касается людей возраста 55-60+, когда по состоянию здоровья некоторые из них иногда не могут продолжать работать и вынуждены жить зачастую на совсем небольшую пенсионную выплату. Сколько лет я буду платить, по сколько в месяц, какие средства в эти годы у меня будут точно - на эти вопросы должен иметься четкий и правдивый ответ.
Не стоит гнаться за лишними метрами, всегда нужно помнить, что все они оплачиваются из вашего кошелька. Лучше подойти к выбору метража с точки зрения функционала, чтобы даже и на небольшом формате в итоге было удобно и комфортно. А это при грамотном планировании можно себе позволить и не только в двухсотметровом варианте.
Стоит обратить внимание на наличие инфраструктурных объектов. Особенно людям в возрасте, которые часто могут посещать больницы, учреждения социальной защиты и т.п. Все необходимая инфраструктурная составляющая должна быть в комфортной доступности. И если для этого нужно пользоваться общественным транспортом, стоит обратить внимание на близость остановки и сколькими видами транспорта нужно будет воспользоваться для поездки.
Еще сотрудникам агентств недвижимости стоит уметь задавать неудобные вопросы. Например, о конкретике построения в выбранном жилом комплексе детского сада. И если полный и понятный ответ от специалиста сразу не последует, найти способы получить информацию на свой запрос.
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