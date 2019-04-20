Подслушаны "оживленные разговорчики" арагуайских дельфинов

Сотрудники Вермонтского университета впервые записали звуки, издаваемые арагуайскими дельфинами. Оказалось, что эти млекопитающие способны издавать десятки различных сигналов, хотя раньше считалось, что они не склонны к частому общению с представителями своего вида и ограничиваются небольшим набором вокализаций.

Арагуайских дельфинов выделили в собственный вид совсем недавно, в 2014-м году. Они довольно скрытны, живут только в водах реки Арагуая, и их численность оценивают всего в несколько сотен особей. Поэтому пока эти дельфины мало изучены. Предполагается, что они не образуют больших стай и в целом редко встречаются друг с другом — а значит, сложная система вокализаций им не нужна.

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Записать на видео движения дельфинов и издаваемые ими звуки в естественной среде обитания не получалось. Однако ученые из Вермонтского университета нашли способ это сделать в условиях, максимально приближенных к «диким». В городе Мокахуба, стоящем на реке Арагуая, есть рыбный рынок. Его резиденты и посетители нередко подкармливают арагуайских дельфинов, а те собираются там в ожидании легкой добычи. Вода достаточно прозрачная, чтобы можно было снять поведение животных на камеру.

Исследователи сделали записи общей длительностью около 20 часов. На них арагуайские дельфины разных возрастов нередко издают разнообразные звуки. Оказалось, что, как и морские дельфины, они щелкают, чтобы выявить наличие каких-либо объектов (т.е. для эхолокации), свистят, когда обмениваются информацией друг с другом, и т.д.

Polit.ru

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