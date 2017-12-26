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Подбор обуви для дождливой погоды
Ксения ДАВЫДОВА   
26 Декабря 2017 г.
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Подбор обуви для дождливой погоды

Выбрать подходящую обувь для дождливых дней – задача не из легких. Ведь всегда нужно оставаться в моде, при этом соблюдая практичность и комфорт. Давайте рассмотрим, какие модели обуви лучше всего подойдут в дождливый сезон.

Женская обувь для непогоды

Огромной популярностью и по сей день является обувь, изготовленная из резины, ПВХ. В дождливую погоду, они максимально практично сохранят ногу в тепле и сухости, подчеркивая при этом стиль. Защищая при этом штаны от лишней грязи, при условии, что они надежно спрятаны в голенища. Такая модель идеально подходит как для летних, дождливых дней, так и для осеннего, вплоть до зимнего периода. Только на более холодную погоду, рекомендуется одевать обувь, с наличием внутреннего меха. Он сослужит хорошую службу, уберегая ваши ноги от сырости.

Подбор обуви для дождливой погоды

Помимо этого, можно рассмотреть ботинки типа Оксфорд, либо Ботильон. Данная обувь всегда будет популярной и практичной в осенние и весенние сезоны. Одно из преимуществ данной обуви – прекрасное стилистическое решение, подчеркивающие любой наряд. Оксфорды прекрасно сочетаются с деловым нарядом, в то время как ботильоны станут отличным дополнением любого нарядного платья.

В сезон непогоды и дождей хорошим выбором станут ботинки на малой платформе, с каблуком. Такая обувь отличается украшенной шнуровкой, более массивной, имея также рифленую подошву, которая выделяет ее среди остальных. Они прекрасно подходят для обтягивающих брюк, небольших футболок, но совершенно непригодны для деловых мероприятий.

В качестве летней обуви в дождливый сезон, прекрасно подойдут сланцы и сабо. Они идеально сочетают в себе отличный внешний вид, максимальный комфорт. Обувь изготовлена специально, чтобы нога чувствовала себя удобно, не уставала, не выделяла пота. Все это достигнуто благодаря конструкции: небольшим отверстиям в верхней части, ремешку, который поддерживает стоп. Сланцы не оказывает пагубных эффектов на кожу, не натирают и не боятся влаги. Для летних дождливых дней такая обувь попросту незаменима.

Подбор обуви для дождливой погоды

Мужские модели для дождливого сезона

Один из самых распространенных видов обуви в дождливую погоду – это сапоги. Выполнены они бывают в разных цветах – от классического, до яркого, неординарного. Обувь, сделанная из резины, ПВХ, будет прекрасным выбором в случае длительной прогулки, после хорошего ливня. Сапоги сохранят ногу в тепле, не допустив попадания воды. Мужские модели делают на массивной подошве, полностью убирая декоративные аксессуары. Так же мужские резиновые сапоги бываю, стилизованы под туфли и ботики, которые хорошо сочетаются с брюками и джинсами и в свою очередь не промокают.

Подбор обуви для дождливой погоды

Для мужчин предпочитающих практичность красоте, рекомендуем остановить свой выбор на галошах. Они крайне незаменимы, в дождливый день. Хороши тем, что надеваются поверх основной обуви, создавая дополнительную защиту от воды и сырости. Данная обувь выполняется в своих классических тонах – черный, серый и т.д. Галоши не сковывают ногу, делая прогулку не только безопасной, но и комфортной.

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