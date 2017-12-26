Подбор обуви для дождливой погоды

Выбрать подходящую обувь для дождливых дней – задача не из легких. Ведь всегда нужно оставаться в моде, при этом соблюдая практичность и комфорт. Давайте рассмотрим, какие модели обуви лучше всего подойдут в дождливый сезон.

Женская обувь для непогоды

Огромной популярностью и по сей день является обувь, изготовленная из резины, ПВХ. В дождливую погоду, они максимально практично сохранят ногу в тепле и сухости, подчеркивая при этом стиль. Защищая при этом штаны от лишней грязи, при условии, что они надежно спрятаны в голенища. Такая модель идеально подходит как для летних, дождливых дней, так и для осеннего, вплоть до зимнего периода. Только на более холодную погоду, рекомендуется одевать обувь, с наличием внутреннего меха. Он сослужит хорошую службу, уберегая ваши ноги от сырости.

Помимо этого, можно рассмотреть ботинки типа Оксфорд, либо Ботильон. Данная обувь всегда будет популярной и практичной в осенние и весенние сезоны. Одно из преимуществ данной обуви – прекрасное стилистическое решение, подчеркивающие любой наряд. Оксфорды прекрасно сочетаются с деловым нарядом, в то время как ботильоны станут отличным дополнением любого нарядного платья.

В сезон непогоды и дождей хорошим выбором станут ботинки на малой платформе, с каблуком. Такая обувь отличается украшенной шнуровкой, более массивной, имея также рифленую подошву, которая выделяет ее среди остальных. Они прекрасно подходят для обтягивающих брюк, небольших футболок, но совершенно непригодны для деловых мероприятий.

В качестве летней обуви в дождливый сезон, прекрасно подойдут сланцы и сабо. Они идеально сочетают в себе отличный внешний вид, максимальный комфорт. Обувь изготовлена специально, чтобы нога чувствовала себя удобно, не уставала, не выделяла пота. Все это достигнуто благодаря конструкции: небольшим отверстиям в верхней части, ремешку, который поддерживает стоп. Сланцы не оказывает пагубных эффектов на кожу, не натирают и не боятся влаги. Для летних дождливых дней такая обувь попросту незаменима.

Мужские модели для дождливого сезона

Один из самых распространенных видов обуви в дождливую погоду – это сапоги. Выполнены они бывают в разных цветах – от классического, до яркого, неординарного. Обувь, сделанная из резины, ПВХ, будет прекрасным выбором в случае длительной прогулки, после хорошего ливня. Сапоги сохранят ногу в тепле, не допустив попадания воды. Мужские модели делают на массивной подошве, полностью убирая декоративные аксессуары. Так же мужские резиновые сапоги бываю, стилизованы под туфли и ботики, которые хорошо сочетаются с брюками и джинсами и в свою очередь не промокают.

Для мужчин предпочитающих практичность красоте, рекомендуем остановить свой выбор на галошах. Они крайне незаменимы, в дождливый день. Хороши тем, что надеваются поверх основной обуви, создавая дополнительную защиту от воды и сырости. Данная обувь выполняется в своих классических тонах – черный, серый и т.д. Галоши не сковывают ногу, делая прогулку не только безопасной, но и комфортной.

Подробнее по ссылке: http://vicont.su.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ