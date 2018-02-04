Подарок – цветы: доступность и определенный этикет

Цветы дарить можно по поводу и просто так. Делается это, как правило, от души, чтобы доставить одариваемому удовольствие, поднять настроение, подчеркнуть значимость, в дополнение к основному подарку и т.п.

Сейчас в любой людной точке спального района города, в центральной его части, в небольших поселениях можно найти маленькие, а где-то и огромные магазинчики цветов. Там сосредоточены не только сами растения. На выбор представлена красивая упаковка, мини-открытки с искренними словами, искусственные бабочки на букет, другие оригинальные дополнения и много чего еще. Удобно также, что сейчас распространена услуга доставки цветов. Этим балуют и российских клиентов, и зарубежных. В ближнем от нас зарубежье эффективно работает, например, доставка цветов по Харькову. Ее осуществляет команда сервиса Flowers UA. Предложений от специалистов здесь масса. Это и vip-букеты, и цветы в коробках или корзинах, и сезонные цветы и т.д. Если прописан сценарий, то букет будет вручен именно по нему. Предлагаются клиентам различные акции, в которых можно с выгодой для себя поучаствовать. Харьков, Днепр, Львов – жители этих и других городов имеют возможность сделать заказ доставки цветов нужному адресату.

Стоит напомнить уважаемым дарителям, что существует определенный цветочный этикет, сложившийся многолетней практикой. Кое-что из него знакомо абсолютно всем, а какие-то правила, наверное, будут в новинку.

Если сюрпризом будет букет, то число цветков должно быть в нем обязательно нечетным. В традициях славян нечетные числа символизировали незаконченность, продолжение жизни. Четные – наоборот, завершенность и остановку движения.

Если визит наносит мужчина женщине, ему необходимо подарить цветы не только своей подруге, но и ее матери, если присутствие таковой в доме предполагается.

Когда дарят букет мужчине, то если он живет не один, цветы вручают не ему лично в руки, а его жене, подруге или маме.

Если букет подарен и намечается торжество, цветы оставляют там, где будет проходить мероприятие. Когда букетов одариваемому вручили больше, чем один, каждая композиция должна найти себе место в отдельной вазе.

Если в гости идет пара, то по улице цветы по этикету должна нести представительница прекрасного пола, а вот дарить в любом случае должен мужчина.

Спорное правило этикета, что цветы перед вручением обязательно должны быть освобождены от упаковки. Многие, кто заказывал цветы, из практического опыта понимают, что упаковка и другие дополнения могут составлять с букетом единое целое, и красивую гармонию все же нарушать не стоит. А вот если цветы упакованы в обычную плотную бумагу или не очень приглядную упаковку (например, зимой, по принципу «донести, и чтобы не замерзли»), тогда от обертки можно избавиться с легкой душой. И вручить букет по установленным цветочным канонам.

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